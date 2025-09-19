Xếp giải các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá lần thứ 14

Sáng 19/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức hội nghị xếp giải các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá lần thứ 14 (2024-2025), và lựa chọn các giải pháp xuất sắc tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024-2025).

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Trưởng các tiểu ban chấm điểm Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá lần thứ 14.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 14 (2024-2025) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai, được phát động từ tháng 6/2024, nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội thi được đăng ký theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông - vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y, dược; Giáo dục và Đào tạo.

Theo kết quả chấm điểm và đề nghị xếp giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá lần thứ 14 (2024-2025), tính đến hết ngày 25/7/2025, Ban Tổ chức nhận được 90 hồ sơ tham gia dự thi. Trong đó, lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 18 giải pháp; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải 20 giải pháp; Vật liệu, hoá chất, năng lượng 11 giải pháp; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường 14 giải pháp; Y, dược 10 giải pháp; Giáo dục và Đào tạo 17 giải pháp.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Trưởng các tiểu ban chấm điểm Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 14 đã thảo luận, nêu ý kiến và đề xuất xếp giải cấp tỉnh các giải pháp đáp ứng yêu cầu, có tính mới, sáng tạo, có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Thanh Hóa và Việt Nam, đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội.

Trên cơ sở đó, các thành viên Ban Tổ chức hội thi, Ban Thư ký hội thi sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn các tác giả có giải pháp đạt giải cao của tỉnh hoàn thiện hồ sơ gửi tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024-2025).

Nguyễn Đạt