Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Như Thanh

Những năm qua, tranh thủ các nguồn lực, xã Như Thanh đã đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia (CQG), qua đó hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường THCS Bến Sung được xây dựng khang trang.

Sau nhiều nỗ lực cố gắng, năm học 2018-2019, Trường THCS Bến Sung được công nhận đạt CQG mức độ 2. Thầy giáo Trần Văn Tuấn, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Những năm qua, nhà trường được đầu tư xây dựng 15 phòng học cao tầng, mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác dạy và học, như các phòng: Tin học, ngoại ngữ, lớp học thông minh, với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục được đầu tư xây dựng nhà đa năng, làm mới nhà để xe cho giáo viên, học sinh, mua sắm các trang thiết bị phòng thực hành, với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng lên. Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên của nhà trường đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Hằng năm có nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp xã, cấp tỉnh. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Năm học 2025-2026, nhà trường có 31 giải cấp tỉnh, 182 giải cấp xã, 6 học sinh (HS) đạt danh hiệu HS xuất sắc, 247 HS giỏi".

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Như Thanh Đinh Xuân Thắng: "Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thời gian qua, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng trường CQG. Nhiều hạng mục công trình được đầu tư xây dựng, như: phòng học cao tầng, thư viện, phòng chức năng, khu thể chất, khuôn viên xanh - sạch - đẹp và các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy theo hướng hiện đại. Đến nay, hầu hết các trường học ở các bậc học trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng khang trang. Trang thiết bị phục vụ dạy và học, đồ chơi trong và ngoài lớp cũng được quan tâm đầu tư. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025, thông qua các nguồn, xã Như Thanh đã được đầu tư trên 200 tỷ đồng để xây dựng và mua sắm các trang thiết bị cho các nhà trường".

Để chuẩn bị năm học mới 2026-2027, hiện xã đã khởi công 4 công trình trường học, như: Trường Mầm non Xuân Khang; nhà thi đấu đa năng Trường THCS thị trấn Bến Sung; nhà thi đấu đa năng Trường Tiểu học thị trấn Bến Sung; xây dựng nhà lớp học trường mầm non thị trấn, với tổng giá trị gần 40 tỷ đồng. Tính hết năm học 2025-2026, trên địa bàn xã đã có 11/11 trường đạt CQG.

Hiện nay, xã Như Thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân về xây dựng trường CQG; tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; tăng cường các nguồn lực đầu tư và hoàn thiện quy hoạch trường lớp học, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

Bài và ảnh: Khánh Linh