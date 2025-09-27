Xây dựng thanh niên Sầm Sơn phát triển toàn diện, xung kích, bản lĩnh

Chiều 27/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Sầm Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Sầm Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất 7 tổ chức Đoàn, gồm: Quảng Thọ, Quảng Châu, Trường Sơn, Trung Sơn, Quảng Cư, Quảng Tiến với hơn 4.000 đoàn viên sinh hoạt.

Trong giai đoạn 2022-2025 công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn phường đã có sự phát triển toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, công tác xây dựng Đoàn - Hội - Đội được củng cố, tăng cường.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong đó, nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện với các hoạt động như, chung tay xây dựng đô thị văn minh, dọn dẹp vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên vào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”; và các đợt ra quân “Hãy làm sạch biển”, hưởng ứng "Ngày môi trường thế giới", các chiến dịch “Tháng Thanh niên”, “Thanh niên tình nguyện hè”... được triển khai rộng khắp, đa dạng, linh hoạt, ý nghĩa, thiết thực để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng.

Bí thư đoàn phường Sầm Sơn Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Phong trào thi đua học tập, sáng tạo, tham gia chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn phường có hơn 350 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất và tham gia các cuộc thi sáng tạo. Các cuộc thi“ Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”, “Ý tưởng sáng tạo”, “Tin học trẻ”, “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa”, ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong phường tham gia, giành được kết quả cao.

Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập được triển khai thường xuyên, liên tục, phát huy hiệu quả thiết thực. Các cơ sở Đoàn trong phường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên được tập trung đẩy mạnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Khát vọng - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, đoàn phường đề ra 12 chỉ tiêu cho từng nhiệm vụ cụ thể như: có ít nhất 50 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; ít nhất 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ thực hiện; đến năm 2030, có trên 65% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức; hàng năm, có ít nhất 9.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Trong nhiệm kỳ thực hiện ít nhất 5 công trình thanh niên cấp phường.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn chúc mừng và biểu dương những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi mà Đoàn phường Sầm Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị: Đoàn phường phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Sầm Sơn”, phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; tình nguyện, xung kích đi đầu xây dựng phường Sầm Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn phải thực sự là trường học thực tiễn để khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên. Thông qua các phong trào, Đoàn thanh niên phường cần có các giải pháp tham gia hiệu quả các hoạt động xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh với phương châm chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đoàn phường cần tập trung nghiên cứu và có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho mô hình tổ chức và các hoạt động của đoàn trên địa bàn dân cư trong thời gian tới.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, trước mắt là trang bị cho các em kỹ năng phòng tránh các hiện tượng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như tình trạng đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực gia đình và bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho các em được vui chơi, học tập giải trí và phát triển toàn diện.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ định Ban Chấp hành Đoàn phường Sầm Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí và các chức danh chủ chốt. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguyễn Đạt