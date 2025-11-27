Xây dựng các kịch bản và chủ động vận hành hạ thấp mực nước đón lũ

Ngày 27/11, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện số 26/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng.

Theo đó, Cục trường Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi điện: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đang quản lý các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi; Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5, 7; Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi các tỉnh/thành phố trên.

Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, đánh giá các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn sau đợt lũ vừa qua, ưu tiên xử lý các hồ chứa, các hạng mục công trình xung yếu, có lưu vực tập trung dòng chảy lớn; chủ động, kịp thời triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình, không để xảy ra sự cố.

Các đơn vị tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và diễn biến mưa, lũ; căn cứ hiện trạng tích nước của các hồ chứa, các bản tin tư vấn điều tiết hồ chứa của các đơn vị khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; thực hiện nghiêm chế độ quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng để chủ động các phương án vận hành, ứng phó với mưa, lũ.

Thực hiện vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành được phê duyệt; với các hồ chứa mà tràn xả lũ có cửa van, căn cứ dự báo mưa, xây dựng các kịch bản và chủ động vận hành hạ thấp mực nước đón lũ, tăng cường khả năng điều tiết lũ, giảm thiểu ngập lụt hạ du, không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du đập; thực hiện nghiêm công tác cảnh báo an toàn cho vùng hạ du trước khi hồ xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố, xác định vùng có khả năng ảnh hưởng ngập lụt, úng và có giải pháp ứng phó.

Các đơn vị chủ động đẩy nhanh tiến độ thi cộng vượt lũ đối với công trình thủy; lưu ý với các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng; sẵn sàng di dời người, máy móc, thiết bị có nguy cơ bị ảnh hưởng tới nơi an toàn....; tuân thủ nghiêm quy trình vận hành đối với các hồ chứa đang thi công hoặc đã hoàn thành chưa bàn giao đưa vào sử dụng; phương án phòng chống thiên tai trong quá trình thi công được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu úng cho các diện tích đang bị ngập; tiếp tục xác định các diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập để tổ chức vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt, úng gây ra.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 72 giờ tới, bão số 15 tiếp tục mạnh thêm (có thể đạt cấp 12, giật cấp 15) sau đó suy yếu dần, hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới.

Tuy nhiên, hoàn lưu bão và không khí lạnh có thể gây mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cùng với hậu quả các đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nguy cơ rất cao có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt vùng thấp trũng tại khu vực này./.

Theo TTXVN