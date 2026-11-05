Xã Yên Trường phát động xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”

Sáng 5/11, Ủy ban MTTQ xã Yên Trường tổ chức hội nghị phát động xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026-2030 và ra mắt mô hình điểm tại thôn Phù Hưng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trao hỗ trợ thiết bị cho mô hình.

Mô hình tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc. Trong đó, chú trọng phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần tương thân tương ái; vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế; khuyến khích phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, chăm lo giáo dục, duy trì các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Đại diện Ban điều hành mô hình Ký cam kết tham gia.

Ra mắt Ban điều hành mô hình.

Để mô hình triển khai hiệu quả, mỗi khu dân cư căn cứ tình hình thực tế lựa chọn từ 3 đến 5 phần việc trọng tâm, xác định rõ người phụ trách, thời gian và kết quả thực hiện; phấn đấu có trên 80% hộ gia đình đăng ký tham gia.

Ban công tác Mặt trận phối hợp với chi bộ và các đoàn thể thành lập Ban Điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao hỗ trợ thiết bị cho mô hình; đồng thời hướng dẫn các hộ dân thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; chia sẻ những nội dung về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và giải pháp khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Phan Nga