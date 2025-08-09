Xã Xuân Lập: Khởi công xây dựng, nâng cấp phòng khám Đa khoa Xuân Lai

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Xuân Lập tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng, nâng cấp Phòng khám Đa khoa Xuân Lai.

Lễ khởi công xây dựng, nâng cấp Phòng khám Đa khoa Xuân Lai

Dự án xây dựng, nâng cấp Phòng khám Đa khoa Xuân Lai được HĐND huyện Thọ Xuân (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 19/12/2024. Dự án được xác định là công trình trọng điểm trong lĩnh vực y tế của xã, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khu nhà 2 tầng hiện có; xây mới khu nhà kỹ thuật diện tích khoảng 320m2; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế hiện đại.

Nguồn vốn được huy động từ ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác. Dự án do Công ty Liên doanh cổ phần tư vấn xây dựng Vinasean và Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá thi công, thời gian thực hiện 2 năm từ năm 2025-2027.

Người dân xã Xuân Lập ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã

Cùng ngày, xã Xuân Lập đã tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, xây dựng các tuyến đường" sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần thực hiện hiệu quả chỉ tiêu nghị quyết về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Tin và ảnh: Lê Phượng