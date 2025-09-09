Xã Xuân Hòa tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Chiều 9/9, xã Xuân Hòa tổ chức hội nghị tổng kết, tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Lãnh đạo xã Xuân Hòa trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Trong 5 năm qua, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, xã Xuân Hòa đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách 5 năm của xã đạt 838,3 tỷ đồng, vượt mục tiêu nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 77,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,9%/năm...

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều có nhiều khởi sắc. Xã đã vận động xây dựng được 62 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xã có 4 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP. Đến nay, 6/27 thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Toàn cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2025-2030, xã Xuân Hòa xác định phương hướng “đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 111 triệu đồng; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; hộ nghèo giảm bình quân 0,43%/năm.

Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa Trịnh Ngọc Giang, cho biết: Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, cán bộ và Nhân dân xã Xuân Hòa quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo xã Xuân Hòa trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Tại hội nghị, UBND xã Xuân Hòa đã tuyên dương 14 tập thể, 52 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Minh Hiếu