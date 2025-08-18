Xã Triệu Sơn tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025

Sáng 18/8, xã Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025. Đây là hội nghị làm điểm của 9 xã trong cụm thi đua.

Lãnh đạo xã Triệu Sơn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở xã Triệu Sơn đã phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng giúp địa phương hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 78,25 triệu đồng/người/năm. Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển tiến bộ.

Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, hưởng ứng phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông theo Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn cũ, xã đã vận động 3.566 hộ dân hiến hơn 138.034 m2 đất và tháo dỡ nhiều công trình tường rào, cổng ngõ để mở rộng 72,463km đường giao thông.

Giai đoạn 2020 - 2025, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn xã Triệu Sơn đã được khen thưởng ở các cấp như: Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua, Bằng khen và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Các tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025 được biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị lần này, có 21 tập thể và 26 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025.

Giai đoạn 2025 - 2030, xã Triệu Sơn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đình Duyến (CTV)