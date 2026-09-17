Xã Tống Sơn khẩn trương ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, chiều 17/9, xã Tống Sơn tiếp tục huy động các lực lượng gia cố những vị trí xung yếu, kiểm tra vùng trũng thấp; đồng thời hỗ trợ hơn 20 hộ dân thôn Hà Tân kê cao đồ đạc, đưa tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Các lực lượng xã Tống Sơn khẩn trương gia cố vị trí xung yếu trong điều kiện nước dâng cao.

Theo rà soát ban đầu, hơn 20 hộ dân sinh sống tại khu vực trũng thấp của thôn Hà Tân có nguy cơ bị ảnh hưởng khi nước tiếp tục dâng. Các lực lượng được phân công đến từng hộ, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, trẻ nhỏ và những gia đình có nhiều tài sản cần di chuyển.

Cán bộ, lực lượng tại chỗ vận chuyển bao vật liệu phục vụ gia cố, bảo đảm an toàn tại khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, một đoạn kênh T2 trên địa bàn xã Tống Sơn bị vỡ, nước tràn ra đồng, ảnh hưởng hơn 100ha lúa và một phần diện tích nuôi trồng thủy sản.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, địa phương đóng 3 cửa cống phía ngoài sông nhằm hạn chế lượng nước chảy vào đồng; đồng thời huy động công an, quân sự và lực lượng tại chỗ tham gia xử lý điểm vỡ, bảo vệ tài sản của Nhân dân. Diện tích sản xuất bị thiệt hại đang tiếp tục được thống kê.

Mưa lớn khiến nhiều diện tích sản xuất trên địa bàn xã Tống Sơn bị ngập sâu.

Trong khi đó, mưa kéo dài khiến tình hình lũ trên các tuyến sông tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên sông Lèn, hồi 7 giờ ngày 17/9, mực nước tại trạm thủy văn Lèn đạt 5,45m, cao hơn báo động II 0,45m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh Báo động III, yêu cầu các địa phương ven sông, trong đó có xã Tống Sơn, tăng cường tuần tra, canh gác, hộ đê; kiểm tra các công trình, cống qua đê và chuẩn bị phương án sơ tán người dân vùng bãi sông khi cần thiết.

Trước tình hình trên, xã Tống Sơn tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu; phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị tại chỗ vận chuyển vật liệu, gia cố những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Các lực lượng sử dụng bạt và vật liệu tại chỗ để xử lý điểm xung yếu, hạn chế nước tràn.

Công tác tuần tra, kiểm tra các tuyến đê, kênh và rà soát những hộ có khả năng bị ảnh hưởng được duy trì, nhằm kịp thời xử lý tình huống phát sinh nếu nước tiếp tục dâng.

Tăng Thúy