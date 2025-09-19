Xã Thượng Ninh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã

Sáng 19/9, Đảng ủy xã Thượng Ninh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo xã đã quán triệt triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Thượng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thượng Ninh lần thứ nhất đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động, chương trình công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu để đưa Nghị quyết vào thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Ninh yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, quán triệt những nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, biến nội dung Nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết và chương trình hành động vào cuộc sống một cách cụ thể và hiệu quả.

Quỳnh Nga (CTV)