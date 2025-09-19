Xã Thọ Lập khen thưởng đột xuất tổ phòng, chống tội phạm

Chiều 19/9, UBND xã Thọ Lập công bố Quyết định khen thưởng đột xuất Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã.

Trước đó, qua công tác theo dõi, nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thọ Lập xác định 3 đối tượng Vũ Viết Dũng (sinh năm 2006, ở thôn 3 Yên Lược, xã Thọ Lập), Phạm Văn Đức (sinh năm 1999, ở thôn 1 Yên Lược, xã Thọ Lập) và Đỗ Xuân Quyên (sinh năm 2001, ở thôn 4, xã Xuân Tín) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ nhà Vũ Viết Dũng.

Qua đấu tranh xác định, Phạm Văn Đức mua ma túy của Lại Khắc Hải (sinh năm 1982, ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Hòa).

Khám xét nhà ở của đối tượng Phạm Văn Đức, lực lượng công an thu giữ 90 viên ma túy (loại hồng phiến) và các tang vật có liên quan đến vụ án.

Công an xã Thọ Lập tiến hành lập hồ sơ ban đầu và bàn giao các đối tượng, hồ sơ, tang vật cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Với thành tích nổi bật nêu trên, Chủ tịch UBND xã Thọ Lập quyết định khen thưởng đột xuất Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Thọ Lập.

Đỗ Duy Nhã (CTV)