Xã Thiệu Trung tập huấn về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

Ngày 29/8, UBND xã Thiệu Trung phối hợp với Viện Đào tạo và Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực tổ chức hội nghị tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết công việc, nâng cao năng lực chuyển đổi số trong hoạt động chính quyền, quản lý giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Tham gia tập huấn có 400 cán bộ, công chức, viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện 34 tổ dân phố và cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã.

Giảng viên Viện Đào tạo và Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực truyền đạt các nội dung về trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi số.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được các giảng viên là chuyên gia công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo của Viện Đào tạo và Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực truyền đạt các nội dung liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết công việc, nâng cao năng lực chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền, quản lý giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Đỗ Thế Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Trung phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Cụ thể, các chuyên gia đã giới thiệu về chuyển đổi số và AI trong ứng dụng quản lý công; công nghệ và quản lý số cộng đồng, thực hành ứng dụng công nghệ, an toàn thông tin cơ bản; ứng dụng AI vào giáo dục 4.0, thiết kế bài giảng, nâng cao kỹ năng số và quản lý lớp học...

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết công việc hành chính của cơ quan nhà nước, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng ứng dụng hiệu quả các công cụ AI vào xử lý công việc. Qua đó, tăng cường khả năng thích ứng và đổi mới sáng tạo trong thực thi công vụ, quản lý trường học, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số và giáo dục thông minh tại xã Thiệu Trung.

