Xã Sao Vàng khẩn trương khắc phục sự cố sạt kênh C6

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài, nước trong vùng lên nhanh kết hợp mực nước sông Chu dâng cao đã gây sự cố sạt kênh C6 nằm trong phạm vi công trình cống Hoàng Kim thuộc xã Xuân Sinh cũ nay là xã Sao Vàng với chiều dài khoảng 20m.

Ngay sau khi phát hiện sự cố trong đêm 26/8/2025, chính quyền xã và các lực lượng chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục. Xã đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn có (như bao tải, đất, bạt, cọc tre,...), đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý, vận hành cống Hoàng Kim là Công ty TNHH MTV Sông Chu, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923, khẩn trương xử lý, gia cố đoạn sạt.

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời và sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, đến khoảng 3 giờ ngày 27/8/2025 đoạn kênh bị sạt lở đã được khắc phục. Xã Sao Vàng tiếp tục chỉ đạo, bố trí lực lượng trực 24/24h tại các vị trí xung yếu để kịp thời ứng phó; Chủ động các phương án khi có tình huống; tiếp tục huy động lực lượng kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường, các sự cố để khẩn trương xử lý nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước đó, xã Sao Vàng cũng đã khẩn trương triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp khắc phục sự cố nước sông Nhà Lê dâng cao, gây tràn qua đoạn đường cắt ngang tuyến đê sông Nhà Lê (khu vực cầu từ thôn Bột Thượng đi thôn Bích Phương). Tính đến 24h ngày 26/8, địa phương đã chỉ đạo, hỗ trợ di dời tổng số 94 hộ dân (gồm: Di dân vùng trũng thấp 76 hộ và 18 hộ dân có nguy cơ sạt lở đất), 02 trang trại và neo đậu 14 thuyền trên sông đảm bảo về nơi an toàn.

Lê Hải (Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Sao Vàng)