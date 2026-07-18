Xả nước điều tiết hồ chứa Thủy điện Cẩm Thủy 1 từ 20 giờ tối nay (18/7)

Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ tiếp tục vận hành điều tiết xả nước hồ chứa từ 20 giờ ngày 18/7 đến dự kiến 20 giờ 30 phút ngày 25/7, với lưu lượng xả từ 950 đến 1.950 m3/s. Các địa phương vùng hạ du sông Mã được yêu cầu thông báo để người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Ảnh minh họa.

Theo thông báo của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom), hiện lưu lượng nước về hồ chứa Thủy điện Cẩm Thủy 1 trên sông Mã khoảng 670 m3/s, mực nước hồ đang ở cao trình 25,5 m (mực nước dâng bình thường). Nhà máy sẽ tiếp tục vận hành xả nước điều tiết nhằm duy trì mực nước hồ theo quy trình vận hành đã được phê duyệt.

Thời gian xả nước dự kiến từ 20 giờ ngày 18/7 đến 20 giờ 30 phút ngày 25/7. Lưu lượng xả dự kiến từ 950 đến 1.950 m3/s, tùy theo lưu lượng nước về hồ.

Trước khi vận hành xả nước, nhà máy sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng 3 hồi còi, mỗi hồi kéo dài 20 giây và cách nhau 10 giây, trước thời điểm xả 30 phút.

Đề nghị UBND các xã: Thiệu Quang, Yên Trường, Quý Lộc, Định Tân, Định Hòa, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Tân và Cẩm Vân khẩn trương thông báo đến người dân khu vực ven sông Mã chủ động bảo vệ người, tài sản, vật nuôi và hoa màu; tuyệt đối không đi lại, đánh bắt cá, vớt củi tại những khu vực nguy hiểm, nước chảy xiết hoặc đã cắm biển cảnh báo lũ. Các địa phương cũng cần chủ động phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

LP