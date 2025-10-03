Xã Như Xuân: Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, tạo nền tảng cho phát triển toàn diện

Sáng 3/10, Đảng ủy xã Như Xuân tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2025, trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, xã Như Xuân đã hoàn thành 15/24 chỉ tiêu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách ước đạt trên 86 tỷ đồng. Xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm với 23 nhà cho hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Quốc phòng – an ninh giữ vững, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể được đẩy mạnh, đặc biệt xã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030 và kết nạp 25 đảng viên mới, vượt 80% kế hoạch.

Đại biểu dự hội nghị.

Định hướng những tháng cuối năm 2025, Đảng bộ xã Như Xuân tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Đông, mở rộng tích tụ đất đai gắn với nông nghiệp công nghệ cao và quản lý chặt chẽ tài nguyên, môi trường. Xã ưu tiên hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các dự án giao thông, đặc biệt là tuyến đường Yên Cát – Cát Vân.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển đổi số, bảo tồn di tích và phát triển du lịch cộng đồng. Công tác y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm được tăng cường, đồng thời giữ vững quốc phòng – an ninh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được đẩy mạnh với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, kỷ luật, phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Lương Thị Hoa phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Lương Thị Hoa đánh giá cao kết quả 9 tháng năm 2025 nhưng nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm. Toàn Đảng bộ, chính quyền cần phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành, tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt còn lại của năm 2025. Mục tiêu là hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Minh Hiếu