Xã Mường Lát khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Chiều 8/9, xã Mường Lát tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 với mật danh ML26. Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo xã Mường Lát cùng các lực lượng tham gia diễn tập.

Toàn cảnh lễ khai mạc diễn tập.

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến trong khu vực phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Trong đó, phần thực binh tập trung xử trí tình huống A2, đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin. Nội dung thực binh góp phần rèn luyện khả năng xử trí tình huống, nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.

Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, diễn tập chiến đấu phòng thủ là nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh quan trọng, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ và nâng cao khả năng xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập và các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nội dung, chương trình, vận hành cơ chế đúng nguyên tắc, sát thực tế; tổ chức diễn tập chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Các lực lượng cần phát huy tinh thần chủ động, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý linh hoạt các tình huống, nhất là trong phần thực binh. Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện trong suốt quá trình diễn tập.

Sau diễn tập, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang xã Mường Lát tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập.

Theo kế hoạch, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mường Lát năm 2026, mật danh ML26, diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến 9/9.

Hồ Thủy (CTV)