HĐND xã Vĩnh Lộc thông qua 2 nghị quyết về đầu tư công

Sáng 29/9, HĐND xã Vĩnh Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp chuyên đề, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND xã Vĩnh Lộc biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét 2 tờ trình của UBND xã về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026.

Theo đó, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xã điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án dự kiến khởi công mới, đồng thời điều chỉnh giảm vốn 1 dự án với số tiền 23,1 tỷ đồng. Xã cũng điều chỉnh tăng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho 7 dự án khởi công mới, với tổng vốn 25,574 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã điều chỉnh tăng vốn cho 66 dự án, giảm vốn 1 dự án với số tiền 54,398 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho 7 dự án khởi công mới, tổng vốn 4,894 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã trình bày báo cáo thẩm tra. Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Trịnh Thu (CTV)