Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

HĐND xã Vĩnh Lộc thông qua 2 nghị quyết về đầu tư công

Trịnh Thu (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/9, HĐND xã Vĩnh Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp chuyên đề, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND xã Vĩnh Lộc thông qua 2 nghị quyết về đầu tư công

Sáng 29/9, HĐND xã Vĩnh Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp chuyên đề, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND xã Vĩnh Lộc thông qua 2 nghị quyết về đầu tư công

Các đại biểu HĐND xã Vĩnh Lộc biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét 2 tờ trình của UBND xã về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026.

Theo đó, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xã điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án dự kiến khởi công mới, đồng thời điều chỉnh giảm vốn 1 dự án với số tiền 23,1 tỷ đồng. Xã cũng điều chỉnh tăng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho 7 dự án khởi công mới, với tổng vốn 25,574 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã điều chỉnh tăng vốn cho 66 dự án, giảm vốn 1 dự án với số tiền 54,398 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho 7 dự án khởi công mới, tổng vốn 4,894 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã trình bày báo cáo thẩm tra. Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Trịnh Thu (CTV)

Từ khóa:

#HĐND #Xã Vĩnh Lộc #Đầu tư công #Kế hoạch #kỳ họp chuyên đề #Dự án #điều chỉnh #Ngân sách nhà nước #tổ chức #Quyết định

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Rà soát, xây dựng lộ trình xử lý chất thải y tế đồng bộ với quy mô và định hướng phát triển bệnh viện

Rà soát, xây dựng lộ trình xử lý chất thải y tế đồng bộ với quy mô và định hướng phát triển bệnh viện

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của số lượng bệnh nhân tới khám, chữa bệnh, vấn đề rác thải, nước thải, nhất là rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh cũng tăng lên, tạo ra không ít áp lực cho đơn vị. Trước...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh