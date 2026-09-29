Rà soát, xây dựng lộ trình xử lý chất thải y tế đồng bộ với quy mô và định hướng phát triển bệnh viện

Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của số lượng bệnh nhân tới khám, chữa bệnh, vấn đề rác thải, nước thải, nhất là rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh cũng tăng lên, tạo ra không ít áp lực cho đơn vị. Trước những yêu cầu đặt ra, ban lãnh đạo hai bệnh viện đã xác định rõ, công tác xử lý rác thải, nước thải là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị hàng năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra quy trình xử lý chất thải lỏng phóng xạ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý chất thải y tế tại hai bệnh viện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu như: Hệ thống xử lý nước thải đã vận hành nhiều năm, một số hạng mục, thiết bị có dấu hiệu xuống cấp; dư địa công suất còn hạn chế khi quy mô hoạt động của bệnh viện tăng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra quy trình xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra quy trình xử lý chất thải rắn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hệ thống xử lý chất thải rắn lây nhiễm đang vận hành với tần suất cao, dư địa công suất không còn nhiều khi quy mô hoạt động tăng và chưa có thiết bị dự phòng tương đương khi hệ thống phải bảo trì hoặc xảy ra sự cố.

Nhân lực trực tiếp vận hành hệ thống xử lý còn mỏng, khó bố trí thay thế khi nghỉ hoặc xử lý tình huống phát sinh...

Toàn cảnh buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Bệnh viên Ung bướu tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở kết quả giám sát và kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Ung bướu tỉnh liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, nước thải y tế, xác định các nguy cơ môi trường, khó khăn về nguồn lực và phương án xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị hai bệnh viện khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ các tồn tại, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm, giải pháp trước mắt và lâu dài, nguồn lực, thời hạn và sản phẩm.

Đồng thời duy trì và bảo đảm năng lực xử lý chất thải rắn, thực hiện bảo dưỡng, đánh giá hiệu lực thiết bị; xây dựng phương án dự phòng khi thiết bị gặp sự cố hoặc khối lượng chất thải tăng cao.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cấp, tối ưu hệ thống xử lý nước thải, tăng cường theo dõi, quan trắc và kiểm soát chặt chẽ các thông số vận hành, bảo đảm nước thải sau xử lý luôn ổn định, đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Rà soát, phân định và quản lý riêng từng dòng chất thải, đặc biệt đối với vỏ lọ thuốc thủy tinh; bảo đảm thu gom, tái chế hoặc chuyển giao đúng quy định, đúng đơn vị có chức năng và đầy đủ hồ sơ, chứng từ.

Bên cạnh đó, đầu tư đồng bộ hạ tầng môi trường theo lộ trình phát triển bệnh viện, bảo đảm năng lực thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải đáp ứng quy mô giường bệnh; đồng thời duy trì kiểm tra, giám sát và kịp thời khắc phục các tồn tại phát sinh.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện phát triển chuyên môn và nhân lực chất lượng cao; rà soát quy mô giường bệnh, kiện toàn các khoa, trung tâm chuyên sâu, đáp ứng định hướng phát triển bệnh viện. Đồng thời, chủ trì tháo gỡ các vướng mắc về BHYT, thuốc, vật tư và thiết bị y tế.

Rà soát, xây dựng lộ trình xử lý chất thải y tế đồng bộ với quy mô và định hướng phát triển bệnh viện; xác định nhu cầu sửa chữa, nâng cấp, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn trên cơ sở công suất, hiệu quả vận hành; bảo đảm có phương án dự phòng, xử lý an toàn, liên tục, đạt quy chuẩn, tránh đầu tư chắp vá, thiếu đồng bộ.

Tiếp tục hoàn thiện kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu y tế dùng chung, phục vụ khám chữa bệnh, quản lý, điều hành và chuyển đổi số.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn và cho ý kiến rõ về công nghệ, điều kiện môi trường, phân loại bùn thải, vỏ lọ thuốc, hồ sơ pháp lý, quan trắc và các nội dung chuyên môn còn vướng; phối hợp kiểm tra thực tế, không chỉ xem xét hồ sơ.

Sở Tài chính và các cơ quan liên quan phối hợp xác định nhu cầu, nguồn lực và thứ tự ưu tiên đối với các hạng mục thực sự cấp thiết; ưu tiên các nội dung trực tiếp bảo đảm an toàn môi trường và duy trì hoạt động khám, chữa bệnh liên tục. Các vướng mắc về BHYT, tài sản công và mua sắm phải được phân nhóm, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận; tổng hợp những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh để xem xét theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã đến thăm, tặng quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Ung bướu tỉnh nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10).

Quốc Hương