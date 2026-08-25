Xã Lưu Vệ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Khoát

Ngày 25/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Lưu Vệ đã tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ Trần Văn Khoát và an táng tại quê nhà.

Lãnh đạo địa phương và gia đình đón nhận hài cốt Liệt sĩ Trần Văn Khoát.

Liệt sĩ Trần Văn Khoát sinh năm 1958, quê quán xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (nay là xã Lưu Vệ). Tháng 2/1976, đồng chí nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ngày 18/2/1981, đồng chí anh dũng hy sinh tại chiến trường Campuchia trong khi làm nhiệm vụ. Khi hy sinh, đồng chí mang quân hàm thượng sĩ, giữ chức vụ Trung đội phó, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 218, Trung đoàn 686.

Sau hơn 45 năm, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Khoát được chuyển từ Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, thành phố Cần Thơ về an táng tại Nghĩa trang dòng họ ở khu vực Bãi Cao, xã Lưu Vệ theo nguyện vọng của gia đình.

Lễ truy điệu và án táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Khoát đúng theo nghi lễ, quy định, phong tục địa phương.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu, thân nhân gia đình và Nhân dân địa phương đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Trần Văn Khoát và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Lan