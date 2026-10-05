Khắc phục sạt lở các tuyến đường khu vực miền núi

Sau những đợt mưa lớn, nhiều tuyến giao thông khu vực miền núi của tỉnh bị sạt lở taluy, sụt lún, hư hỏng mặt đường, cầu cống. Đến nay, trên các tuyến đường cơ bản đã được thông tuyến, song khối lượng đất đá cần xử lý còn lớn. Các đơn vị quản lý đường bộ đang tiếp tục huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Đơn vị quản lý đường bộ tập trung nhân lực, máy móc xử lý vị trí sạt lở Km6+040 đường tỉnh 530B, đoạn qua xã Đồng Lương.

Theo thống kê, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa lớn từ ngày 13 đến 21/9/2026 đã gây sạt taluy dương tại 354 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, với tổng khối lượng đất đá khoảng 64.284m3. Nhiều điểm đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, có nơi tạo thành những đống lớn, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cùng với đó, có 24 vị trí sạt taluy âm, tổng chiều dài khoảng 360m; nhiều đoạn đường bị sụt lún, nứt và hư hỏng mặt đường. Riêng Quốc lộ 15C có 4 vị trí, Quốc lộ 47 có 1 vị trí bị hư hỏng, sụt lún, nứt mặt đường, với tổng diện tích khoảng 408m2. Trên tuyến đường tỉnh 530 có 3 vị trí hư hỏng mặt đường, diện tích khoảng 58m2; 2 cống qua đường bị hư hỏng. Một vị trí rãnh dọc trên Quốc lộ 15 cũng bị hư hỏng với chiều dài khoảng 20m.

Tại vị trí sạt lở Km6+040 đường tỉnh 530B, đoạn qua xã Đồng Lương, công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương. Máy xúc liên tục bóc, xúc đất đá sạt trượt khỏi taluy, trong khi ô tô được huy động vận chuyển đất đá ra khỏi phạm vi mặt đường. Lực lượng làm nhiệm vụ vừa xử lý điểm sạt, vừa theo dõi diễn biến taluy để kịp thời ứng phó nếu tiếp tục xảy ra sạt trượt. Trực tiếp chỉ huy khắc phục tại hiện trường, ông Trần Ngọc Khải, Phó trưởng Phòng Bảo trì, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải công cộng Thanh Hóa, cho biết: “Sau mưa lũ, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu, đơn vị quản lý tuyến huy động máy xúc, ô tô vận chuyển và nhân lực đến những điểm bị sạt lở để xử lý ngay. Trước mắt, ưu tiên thu dọn đất đá tràn xuống mặt đường, tạo mặt bằng cho phương tiện lưu thông an toàn. Tại những vị trí taluy âm, nền đường bị sạt lở, các đơn vị cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và có giải pháp gia cố tạm thời để Sở Xây dựng khảo sát đưa ra phương án khắc phục triệt để”.

Đối với hệ thống giao thông nông thôn, có 24 vị trí sạt lở, hư hỏng nên người dân phải đi các tuyến đường khác để lưu thông. Trong đó, xã Văn Phú có 17 vị trí, xã Văn Nho 6 vị trí và xã Bá Thước 1 vị trí. Chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng hướng dẫn, cảnh báo người dân khi lưu thông qua các khu vực bị sạt lở, đồng thời chủ động phương án xử lý.

Hiện các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Trọng tâm là xử lý đất đá sạt lở, sửa chữa hư hỏng mặt đường, nền đường, cầu, cống bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến được giao quản lý. Cùng với việc xử lý các điểm đã xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý đường bộ rà soát những vị trí có nguy cơ sạt lở, sụt lún để có phương án ứng phó trước khi sự cố xảy ra. Những vị trí có dấu hiệu bất thường được các đơn vị theo dõi chặt chẽ để chủ động triển khai phương án ứng phó. Đối với những điểm chưa thể khắc phục dứt điểm, các đơn vị đặt biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng, hạn chế tốc độ, gia cố tạm thời hoặc các biện pháp phù hợp phải được triển khai ngay, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Với đặc thù địa hình miền núi, trong điều kiện thời tiết còn diễn biến khó lường, nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục gia tăng nếu xuất hiện các đợt mưa lớn mới. Vì vậy, bên cạnh khắc phục thiệt hại trước mắt, các đơn vị quản lý đường bộ đang rà soát các điểm xung yếu, chủ động bố trí nhân lực, máy móc và vật tư tại chỗ, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh, bảo đảm các tuyến giao thông huyết mạch không bị chia cắt, phục vụ đi lại và đời sống người dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi