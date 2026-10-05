Đảng bộ xã Thiệu Trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng bộ xã Thiệu Trung đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị và những vấn đề Nhân dân quan tâm. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần đưa nghị quyết của chi bộ đi vào cuộc sống.

Đường giao thông thôn Phủ Lý được đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Cụ thể hóa Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ đối với công tác xây dựng Đảng. Để việc đổi mới đi vào thực chất, Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, dự sinh hoạt cùng chi bộ nhằm hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch sát thực tế; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân để tham mưu xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ khu dân cư. Cùng với đó, nền nếp giao ban định kỳ giữa Đảng ủy xã với bí thư các chi bộ được duy trì thường xuyên, trở thành diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng điều hành, chuẩn bị nội dung sinh hoạt và phương pháp tổ chức thực hiện nghị quyết sau kỳ họp.

Tại Chi bộ thôn Phủ Lý, việc chuẩn bị nội dung được xác định là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đồng chí Đào Văn Hưng, Bí thư Chi bộ thôn Phủ Lý, cho biết: “Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy hội ý, thống nhất lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cấp thiết nhất liên quan đến đời sống người dân để đưa ra bàn bạc, thảo luận. Đồng thời, chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ chung”.

Nhờ đó, sinh hoạt chi bộ ở thôn Phủ Lý ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tính dân chủ. Những vấn đề gắn với đời sống Nhân dân như: chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; bảo vệ môi trường; vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí mở rộng đường giao thông nông thôn... đều được đưa ra thảo luận thấu đáo. Qua mỗi kỳ sinh hoạt, từng nhiệm vụ cụ thể được phân công đến cán bộ, đảng viên; những vấn đề còn vướng mắc được tập trung bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời. Từ đó, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên được khẳng định, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Cách làm hiệu quả này đang được triển khai đồng bộ tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Các chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia bình quân đạt gần 90%. Nội dung tự phê bình và phê bình được chú trọng; việc thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết từng bước trở thành nền nếp. Đáng chú ý, Đảng bộ xã Thiệu Trung đặc biệt quan tâm khâu “sau sinh hoạt”. Sau mỗi kỳ họp, bí thư chi bộ phối hợp với ban cán sự khu dân cư, ban công tác mặt trận và các đoàn thể phân công nhiệm vụ, xác định rõ người thực hiện, thời gian hoàn thành; kịp thời tiếp nhận, phối hợp giải quyết các kiến nghị chính đáng của đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thiệu Trung, Tạ Thị Thúy cho biết: “Việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đã giúp các chi bộ phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Nghị quyết của chi bộ ngày càng sát thực tiễn, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng các tiêu chí XDNTM, đô thị văn minh”.

Từ những cách làm cụ thể, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Thiệu Trung từng bước được nâng lên rõ rệt. Đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục củng cố tổ chức đảng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê