Đảm bảo an toàn các công trình thủy điện mùa mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão năm 2026, các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hồ đập, nhà máy và vùng hạ du. Công tác kiểm tra, duy tu, xây dựng phương án ứng phó sự cố được tăng cường, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn công trình và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sở Công Thương kiểm tra việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa tại Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2.

Hiện quản lý, vận hành 3 nhà máy thủy điện (Cửa Đạt, Xuân Minh, Bái Thượng), Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP Thanh Hóa đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Theo ông Nguyễn Đình Hà, Phó giám đốc công ty, để bảo đảm an toàn công trình, duy trì cung cấp điện và hạn chế tối đa thiệt hại, đơn vị đã sớm rà soát, cập nhật lại các phương án phòng, chống lụt bão sát với thực tế. Toàn bộ hạng mục công trình thủy điện, hệ thống thông tin liên lạc đều được kiểm tra, bảo đảm thông suốt.

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và vùng hạ du, công ty quán triệt tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa; chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thiết lập hệ thống cảnh báo, thống nhất quy trình thông báo xả lũ; đồng thời, liên kết với trạm khí tượng thủy văn và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Cửa Đạt cập nhật liên tục số liệu thủy văn để điều tiết, xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra.

Theo thống kê của Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có 13 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đang hoạt động (tổng công suất 610,66MW), 2 nhà máy đang thi công và 1 dự án tạm dừng. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du trong mùa mưa bão 2026, Sở Công Thương đã yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương siết chặt công tác phòng, chống thiên tai. Đặc biệt chú trọng công tác thông tin về điều tiết lũ, cảnh báo xả lũ, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc; thường xuyên giám sát công tác vận hành; sẵn sàng các phương án ứng phó với tình hình khẩn cấp, thời tiết cực đoan, nhất là khi hồ đã tích đầy nước; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư và trang thiết bị để xử lý, khắc phục kịp thời mọi sự cố theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Đối với các nhà máy thủy điện đang thi công, các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu bám sát tiến độ, tuân thủ nghiêm quy định về quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn thi công. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống phải được rà soát, cắm biển cảnh báo và có phương án bảo đảm an toàn; chủ động dừng thi công, di dời người, phương tiện, thiết bị khi xuất hiện nguy cơ thiên tai. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai cho người dân vùng hạ du cũng được chú trọng. Người dân được khuyến cáo không đến gần khu vực cửa xả, lòng sông phía hạ du khi có thông báo vận hành xả lũ; chủ động theo dõi thông tin cảnh báo và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa tại một số nhà máy thủy điện; đồng thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án thủy điện đang thi công. Qua kiểm tra cho thấy, các nhà máy thủy điện đang vận hành cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa; thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã và quy trình vận hành đơn hồ được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Với phương châm “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và đặt công trình, tính mạng, tài sản Nhân dân lên hàng đầu”, việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy điện trong mùa mưa bão sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, hạn chế thiệt hại và bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của người dân vùng hạ du.

Bài và ảnh: Khắc Công