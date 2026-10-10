Xã Lưu Vệ huy động 322 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Xã Lưu Vệ đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ Nguyễn Minh Hoàng kiểm tra, chỉ đạo tiến độ thi công, chỉnh trang và mở rộng tuyến đường trên địa bàn xã.

Qua rà soát, xã Lưu Vệ hiện đạt 29/45 chỉ tiêu, còn 16 chỉ tiêu chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Cấp ủy, chính quyền xã đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo, văn hóa, y tế, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.

Người dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông.

Nhằm hoàn thành mục tiêu, xã đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng phòng, ban, đơn vị và các thôn; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành từng tiêu chí. Trong đó, chú trọng nâng cấp, chỉnh trang hệ thống giao thông, phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, phát triển sản phẩm OCOP, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng thôn thông minh.

Cùng với đó, xã tăng cường công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thu gom và xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tổng nguồn lực dự kiến huy động thực hiện chương trình là 322 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách xã, vốn tín dụng, doanh nghiệp, hợp tác xã và đóng góp của Nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định, không huy động quá sức dân.

Với lộ trình và nhiệm vụ cụ thể, xã Lưu Vệ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong những tháng cuối năm 2026 đề trình các sở, ngành thẩm định, công nhận theo kế hoạch; từng bước xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ, bền vững, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt.

Quỳnh Anh (CTV)