Xã Hoằng Lộc tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2025-2030

Chiều 8/8, UBND xã Hoằng Lộc tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Nguyên Thành trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước ở xã Hoằng Lộc được triển khai đồng bộ, sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân. Nhiều phong trào thi đua được phát động thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao“,”Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng tập trung quy mô lớn“,”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ”, “Hộ gia đình nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”...

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt bình quân 7,08%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 78,2 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách xã giai đoạn 2020-2025 đạt gần 850 tỷ đồng.

Toàn xã đã hoàn thành 290 công trình, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,336%; 100% thôn đạt chuẩn văn hóa, có 16 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu...

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai kịp thời, đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch và gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Toàn xã có trên 830 lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 2 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 5 tập thể đạt Cờ thi đua của Bộ, ngành Trung ương...

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Nguyên Thành, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc nhấn mạnh: Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển chiến lược, nhất là mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030, tiến tới trở thành phường trước năm 2035.

Đồng chí nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thực chất, hiệu quả, sát thực tiễn. Mỗi phong trào cần có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể, cấp thiết ở từng thôn, từng lĩnh vực, từng đối tượng. Cùng với đó, phải phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân để thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển toàn diện.

Tại hội nghị, 14 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu đã được trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Trần Hằng