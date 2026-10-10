Xã Hà Trung giao lưu thể thao

Ngày 10/10, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Hà Trung tổ chức Chương trình Giao lưu thể thao hưởng ứng Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, chào mừng 96 năm Ngày thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện Hà Trung (cũ) (10/10/1930 - 10/10/2026); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Các đồng chí lãnh đạo xã trao Cờ lưu niệm cho đại diện các câu lạc bộ tham gia giải đấu.

Chương trình giao lưu quy tụ gần 100 vận động viên đến từ 11 câu lạc bộ thể thao trên địa bàn, tham gia tranh tài ở 3 bộ môn: Pickleball (đôi nam, đôi nữ), cầu lông (đôi nam nữ) và bóng bàn (đồng đội hỗn hợp). Các trận đấu diễn ra sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, thu hút đông đảo cổ động viên đến theo dõi và cổ vũ.

Ban Tổ chức trao quà tri ân các nhà tài trợ, doanh nhân đồng hành cùng chương trình.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ, trao quà tri ân các nhà tài trợ, doanh nhân đồng hành cùng giải đấu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tặng hoa chúc mừng các nữ vận động viên tham gia chương trình giao lưu nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Các vận động viên cống hiến những trận tranh tài kịch tính, hấp dẫn ở cả 3 môn thi đấu.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, câu lạc bộ và nhân dân trên địa bàn.

Phan Nga