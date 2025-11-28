Hotline: 0822.173.636   |

Xã Cẩm Tú tổ chức chung khảo cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Phương Thảo (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/11, Đảng ủy xã Cẩm Tú tổ chức vòng chung khảo cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Tú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 28/11, Đảng ủy xã Cẩm Tú tổ chức vòng chung khảo cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Tú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 03 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Kế hoạch số 16/KH-ĐU của Đảng ủy xã Cẩm Tú.

Trước đó, vòng sơ khảo thu hút 45 thí sinh từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ban giám khảo đã chọn 5 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Tại đây, các thí sinh trải qua ba phần thi: soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Các bài dự thi được đánh giá cao về kiến thức, kỹ năng, khả năng liên hệ thực tiễn và truyền đạt trọng tâm.

Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận và hoa cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết cũng như phát huy được năng lực sở trường, bản lĩnh của bản thân, truyền đạt đúng, đủ nội dung theo yêu cầu. Các bài thuyết trình có chiều sâu kiến thức, liên hệ với thực tiễn phong phú, minh họa rõ ràng và đa số các thí sinh đã xác định được trọng tâm, trọng điểm của vấn đề cần truyền đạt, tạo sự thu hút, lôi cuốn người nghe.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận và hoa cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

