Xã Cẩm Thạch di dời khẩn cấp 22 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), chính quyền và lực lượng chức năng trên địa bàn xã Cẩm Thạch đã chủ động kiểm tra, rà soát và hiện đang khẩn trương di dời 22 hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao về nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng xã Cẩm Thạch kiểm tra các tuyến đê trên địa bàn.

Theo rà soát, xã Cẩm Thạch hiện có 4 hộ dân ở thôn Nâm Trẹn, 6 hộ ở thôn Thành Long, 3 hộ ở thôn Chiềng Chanh, 1 hộ ở thôn Thạch Minh và 8 hộ ở thôn Bình Yên nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Chính quyền và lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời 22 hộ trên tới nơi tránh trú an toàn.

Ngoài ra, trên địa bàn xã có 9 ngầm tràn do ảnh hưởng của mưa bão có khả năng ngập sâu, gồm 2 đường tràn làng Muốt, tại Km1+200, Km1+300; đường tràn Mó Tôm, thôn Cánh Én; đường tràn Khe Hát, Km5+450, thôn Thạch Minh; đường tràn thôn Trảy, Km5+550; đường tràn Bai Làng thôn Bẹt; 2 đường tràn thôn Vàn Thung gồm đường tràn làng Thung (cũ), đường tràn Cốc Vàn (cũ) và đường tràn Làng Tô, Km0+750.

Hiện xã đã bố trí lực lượng đi kiểm tra, cắm biển cảnh báo, sẵn sàng lập chốt canh gác khi có mưa lũ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, xã đã phân công các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trực tiếp xuống các thôn, thường xuyên cập nhật diễn biến, ảnh hưởng của bão để thông tin kịp thời, nhanh chóng tới người dân. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nguồn lực của cộng đồng để phòng, tránh, ứng cứu kịp thời khi thiên tai xảy ra.

Nguyễn Đạt