Vượt vùng ngập, kịp thời đưa người bị liệt bẩm sinh đi cấp cứu

Sáng 17/9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng xuồng cao su, vượt qua khu vực ngập sâu để đưa một người bị liệt bẩm sinh, sốt cao đến cơ sở y tế.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận gia đình nạn nhân, triển khai phương án di chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế

Khoảng 6 giờ 50 phút ngày 17/9/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo đề nghị hỗ trợ từ gia đình em N.Đ.H. (sinh năm 2007), trú tại thôn Vạn Hòa, xã Nông Cống.

Thời điểm trên, em H. bị sốt cao, sức khỏe diễn biến bất thường. Do em bị liệt bẩm sinh, trong khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước tại khu vực thôn Vạn Hòa dâng cao, các tuyến đường bị ngập, gia đình không thể tự đưa em đến cơ sở y tế.

Lực lượng cứu nạn khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi khu vực ngập sâu để kịp thời được theo dõi, điều trị

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 8 thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã điều động 6 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Trước tình trạng nước ngập gây chia cắt, lực lượng chức năng sử dụng xuồng cao su tiếp cận nơi ở của em H.; phối hợp với gia đình đưa người bệnh lên xuồng, vượt qua khu vực ngập sâu và chuyển đến Trạm Y tế xã Nông Cống để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Tuyết Hạnh