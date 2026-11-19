Vượt 17% dự toán, thu ngân sách Thanh Hóa lập đỉnh mới, đạt 60.411 tỷ đồng

Tính đến ngày 19/11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 60.411 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND tỉnh giao hơn 8.750 tỷ đồng (17%). Đây là mức thu cao nhất từ trước đến nay tỉnh đạt được.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng, đạt 24.983 tỷ đồng, vượt khoảng 35% dự toán.

Trong tổng nguồn thu, thu nội địa đạt 35.428 tỷ đồng; trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 13.878 tỷ đồng; các khoản thu nội địa ngoài tiền sử dụng đất đạt 21.550 tỷ đồng, chiếm gần 61% tổng thu nội địa.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng, đạt 24.983 tỷ đồng, vượt khoảng 35% dự toán. Khoản thu này đóng góp hơn 41% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để đạt mục tiêu thu 70.000 tỷ đồng trong năm 2026, Thanh Hóa đang phấn đấu thu thêm 9.589 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường rà soát từng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn xác định giá khởi điểm và đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. (Trong ảnh: Mặt bằng khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Thượng (giai đoạn 1) xã Trúc Lâm).

Trong những tuần cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan hải quan theo dõi sát kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp lớn, tạo thuận lợi thông quan và bảo đảm thu đúng, thu đủ.

Cơ quan thuế tập trung đôn đốc nộp các khoản còn nợ, quản lý sát nguồn thu phát sinh từ các dự án mới đi vào hoạt động và tăng cường chống thất thu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Các xã, phường rà soát từng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn xác định giá khởi điểm và đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất.

Minh Hằng