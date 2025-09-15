Vovinam Thanh Hóa bảo vệ thành công ngôi thứ Ba toàn đoàn tại Giải vô địch quốc gia 2025

Giải vô địch Vovinam quốc gia năm 2025 đã khép lại sau 5 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long. Với thành tích 5 HCV, 8 HCB và 5 HCĐ, đội tuyển Vovinam Thanh Hóa đã bảo vệ thành công ngôi thứ Ba toàn đoàn, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm những đơn vị mạnh nhất cả nước.

HLV trưởng Lê Văn Tiến (áo xanh) và 5 VĐV giành HCV tại giải đấu năm nay.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của đoàn Thanh Hóa chính là phong độ của nữ võ sĩ kỳ cựu Lê Thị Hiền, người đã xuất sắc giành HCV hạng cân 57kg đối kháng nữ. Đây là lần thứ 9 Lê Thị Hiền đăng quang tại Giải vô địch quốc gia, khẳng định vai trò thủ lĩnh trong đội hình Vovinam Thanh Hóa.

Ngoài Lê Thị Hiền, các VĐV Thanh Hóa còn mang về 4 HCV đối kháng khác nhờ màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Thị Sử (51kg), Vũ Thị Nga (48kg), Bùi Anh Tuấn (72kg) và Phạm Hữu Tư (87kg). Ở nội dung này, đoàn còn có thêm 4 HCĐ của Vũ Tuệ Tâm (45kg), Lường Thị Đan Lê (54kg), Phạm Thị Kiều Oanh (60kg) và Nguyễn Ngọc Gia Hưng (77kg).

Võ sỹ Lê Thị Hiền ghi dấu ấn với lần thứ 9 giành HCV tại giải Vô địch quốc gia. (Ảnh: Dân Việt)

Ở nội dung quyền, các VĐV xứ Thanh cũng để lại dấu ấn với hàng loạt tấm HCB và HCĐ: Lê Văn Sơn (HCB Tứ tượng côn pháp), Ngô Hoàng Phương (HCĐ Ngũ môn quyền nam), Lê Thị Trang (HCĐ Long hổ quyền nữ), Lê Thị Thương (HCB Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp),

Đặc biệt, các nội dung đồng đội cũng đóng góp thành tích quan trọng với HCB của nhóm Lê Thị Thương – Lê Thị Hạnh – Lê Thị Trang (Đồng đội Long hổ nữ) và Nguyễn Huyền Trang – Ngô Hoàng Phương – Lê Văn Sơn – Nguyễn Văn Huy (Đa luyện vũ khí), bộ đôi Ngô Hoàng Phương – Nguyễn Huyền Trang (HCB Tự vệ nữ), Lê Thị Thương – Lê Thị Thủy (HCB Song luyện kiếm nữ), Nguyễn Huyền Trang – Lê Thị Hạnh (HCB Song luyện 3 nữ),...

Vovinam Thanh Hoá giành 18 huy chương, bảo vệ thành công ngôi thứ Ba toàn đoàn tại giải đấu quốc nội quan trọng nhất trong năm.

Giải vô địch Vovinam quốc gia 2025 quy tụ 22 đoàn mạnh trên cả nước, thi đấu các nội dung quyền và đối kháng. Trong bối cảnh chất lượng chuyên môn ngày càng cao, việc bảo vệ thành công vị trí thứ Ba toàn đoàn đã khẳng định sự phát triển vững chắc của Vovinam Thanh Hóa, đồng thời mở ra kỳ vọng tiếp tục gặt hái thành tích tại các đấu trường trong nước và quốc tế.

Sau giải vô địch quốc gia, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn vovinam Việt Nam sẽ chọn đội hình xuất sắc nhất tham dự giải vô địch thế giới 2025.

