VNPT Thanh Hóa trình diễn các giải pháp công nghệ số tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, VNPT Thanh Hóa đã giới thiệu, trình diễn nhiều giải pháp công nghệ số ứng dụng trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Từ nền tảng thiết bị bay không người lái, quản lý chăn nuôi thông minh, giáo dục STEM đến hệ sinh thái an toàn thông tin, các giải pháp cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của công nghệ số trong mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Không gian trưng bày của VNPT Thanh Hóa tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026.

Công nghệ UAV mở rộng không gian quản lý và phát triển

Nền tảng VNPT UAV Platform thúc đẩy phát triển kinh tế trong lĩnh vực: Quản lý hạ tầng đô thị, logicsitc, nông nghiệp...

VNPT UAV Platform được giới thiệu như một hệ sinh thái công nghệ tích hợp, không chỉ quản lý thiết bị bay không người lái mà còn kết nối, điều hành và xử lý dữ liệu trên nền tảng số. Việc kết hợp công nghệ UAV với mạng 4G/5G, điện toán đám mây, GIS và trí tuệ nhân tạo giúp hình ảnh, dữ liệu thu thập từ trên không được chuyển hóa thành thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp kiểm tra thủ công, UAV có thể tiếp cận những vị trí khó, nguy hiểm để thu thập hình ảnh chi tiết. Trên cơ sở đó, công nghệ AI hỗ trợ nhận diện các dấu hiệu bất thường như vết nứt, han gỉ, mất bulông..., góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, bảo đảm an toàn và hỗ trợ xây dựng phương án bảo trì, bảo dưỡng công trình kịp thời.

Thông qua việc thu thập hình ảnh từ nhiều góc độ, UAV có thể hỗ trợ xây dựng bản đồ, mô hình 3D và tính toán khối lượng khai thác. Dữ liệu số là cơ sở để cơ quan quản lý và doanh nghiệp theo dõi hoạt động khai thác, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần nâng cao tính minh bạch và tuân thủ trong quản lý tài nguyên.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian trưng bày của VNPT Thanh Hóa.

Với khả năng nhanh chóng tiếp cận các khu vực rộng lớn hoặc nguy hiểm, UAV mở thêm một phương thức giám sát hiện đại đối với đê điều, sạt lở, ngập lụt và những biến động bất thường của môi trường. Đây là một trong những ứng dụng có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai ngày càng cấp thiết.

Số hóa công tác quản lý chăn nuôi

VNPT Thanh Hóa giới thiệu mô hình giải pháp quản lý chăn nuôi gia súc ứng dụng IoT và AI.

Không chỉ phục vụ quản lý đô thị và hạ tầng, công nghệ UAV còn mở ra nhiều khả năng ứng dụng trong nông nghiệp. Dữ liệu từ camera và cảm biến giúp theo dõi tình trạng cây trồng, diện tích canh tác và diễn biến mùa vụ, qua đó hỗ trợ người sản xuất sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, từng bước đưa quản lý dựa trên dữ liệu vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu tham quan mô hình quản lý chăn nuôi gia súc tích hợp Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và công nghệ định danh điện tử nhằm tự động hóa quá trình theo dõi đàn vật nuôi.

Giải pháp quản lý chăn nuôi gia súc tích hợp Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và công nghệ định danh điện tử nhằm tự động hóa quá trình theo dõi đàn vật nuôi. Thẻ tai điện tử hoặc vòng đeo cổ kết hợp công nghệ RFID, LoRaWAN cùng các cảm biến môi trường cho phép thu thập thông tin về vị trí, sức khỏe và các điều kiện chăn nuôi. Trên phần mềm quản lý tập trung, dữ liệu về từng cá thể và cả đàn vật nuôi được lưu trữ, cập nhật và theo dõi. Từ sinh sản, dinh dưỡng, ăn uống, sức khỏe, thú y đến xuất chuồng, các chỉ số đều được quản lý có hệ thống. Những thông tin về hiệu quả chuyển đổi thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm và tình trạng thiết bị IoT cũng giúp người chăn nuôi nâng cao năng lực kiểm soát, hạn chế rủi ro và tối ưu hiệu quả kinh tế.

STEM - khơi dậy năng lực sáng tạo từ nhà trường

Khu vực trưng bày máy in 3D, máy cắt CNC và các thiết bị thực hành STEM.

Bộ giải pháp giáo dục STEM của VNPT thu hút sự quan tâm với các thiết bị thực hành gắn với khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Máy in 3D, máy CNC, mô hình năng lượng điện gió và các sa bàn lập trình tạo ra môi trường để học sinh trực tiếp thực hành, thử nghiệm và hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo.

VNPT Thanh Hóa trình diễn máy cắt CNC và các thiết bị thực hành STEM.

Cùng với thiết bị thực hành, nền tảng quản lý và học tập số cung cấp kho học liệu điện tử, bài giảng trực quan và các mô hình 3D. Cách tiếp cận này giúp đổi mới phương thức tổ chức dạy học, tăng trải nghiệm trực quan và tạo điều kiện để người học tiếp cận kiến thức bằng công nghệ hiện đại.

Xây dựng “hệ miễn dịch số” cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, an toàn thông tin đang trở thành một trong những điều kiện nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity được xây dựng theo mô hình “hệ miễn dịch số”, hướng tới giúp các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp chủ động phát hiện, phòng ngừa và ứng phó với nguy cơ tấn công mạng. Thông qua hệ thống giám sát tập trung, các dấu hiệu bất thường, nguy cơ xâm nhập và sự cố an toàn thông tin được theo dõi, phân tích để đưa ra cảnh báo. Việc trực quan hóa dữ liệu tấn công mạng giúp doanh nghiệp có thêm công cụ để nhận diện rủi ro, chủ động xử lý và nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống trong môi trường số.

Từ thiết bị tường lửa bảo vệ mạng nội bộ đến giải pháp giám sát, phát hiện và ứng cứu sự cố trên thiết bị đầu cuối theo thời gian thực, VNPT Thanh Hóa giới thiệu một hệ thống giải pháp hướng tới bảo vệ toàn diện hơn cho tổ chức, doanh nghiệp. Công nghệ phân tích hành vi và nhận diện bất thường góp phần phát hiện sớm mã độc, ransomware và các hình thức tấn công hiện đại.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày của VNPT Thanh Hóa tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026.

Việc đưa các giải pháp công nghệ trực tiếp đến không gian Hội nghị không chỉ là hoạt động trình diễn sản phẩm. Quan trọng hơn, đây là cách để VNPT Thanh Hóa cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp nhìn rõ hơn những khả năng ứng dụng của công nghệ số vào giải quyết các “điểm nghẽn” trong quản trị, sản xuất và kinh doanh. Khi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, IoT, công nghệ UAV và an toàn thông tin được kết nối thành một hệ sinh thái, công nghệ số sẽ không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà từng bước trở thành nguồn lực mới cho tăng trưởng.

Nguyễn Lương