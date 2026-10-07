Phát động thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số”

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 6/10/2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/10/2026.

Cuộc thi được tổ chức tại địa chỉ https://pbgdpl.thanhhoa.gov.vn

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Cuộc thi được phát động và tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và khả năng tiếp cận thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội, đồng thời đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi diễn ra từ 00 giờ 00 phút ngày 6/10/2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/10/2026.

Đối tượng tham gia dự thi gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Khuyến khích người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác tích cực tham gia Cuộc thi.

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, người tham gia dự thi truy cập Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ https://pbgdpl.thanhhoa.gov.vn, lựa chọn banner Cuộc thi để đăng ký tài khoản và tham gia dự thi; đồng thời có thể truy cập Cuộc thi thông qua đường dẫn, banner được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường, ứng dụng ThanhHoa và các nền tảng số khác.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 1 tài khoản và có 1 lượt thi hợp lệ duy nhất trong toàn bộ thời gian diễn ra Cuộc thi.

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 10 giải Khuyến khích; 2 giải tập thể xuất sắc; 1 giải dự đoán và 1 giải lan tỏa.

Trong đó, giải lan tỏa Cuộc thi là giải dành cho cá nhân, được xét độc lập với kết quả xếp hạng bài thi và không bắt buộc đối với thí sinh. Mỗi thí sinh có nhu cầu tham gia Giải lan tỏa chỉ được gửi 1 sản phẩm kèm minh chứng phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức trên Hệ thống Cuộc thi hoặc Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa. Thời gian đăng ký và gửi sản phẩm, minh chứng tham gia Giải lan tỏa thực hiện từ thời điểm Hệ thống Cuộc thi mở chức năng đăng ký đến hết 23 giờ 59 phút ngày 25/10/2026.

NM