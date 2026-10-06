CASCA cập nhật xu hướng lắp đặt cửa tự động thông minh tại văn phòng, showroom

Cùng với xu hướng ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành không gian, nhu cầu sử dụng cửa tự động tại văn phòng, showroom ngày càng chú trọng đến tính thuận tiện, an toàn và khả năng kết nối với các thiết bị thông minh. Nắm bắt sự thay đổi này, CASCA phát triển và cung cấp các dòng cửa tự động với nhiều cấu hình, đáp ứng yêu cầu sử dụng khác nhau tại khu vực ra vào của công trình.

Xu hướng sử dụng cửa tự động tại văn phòng, showroom

Văn phòng và showroom thường xuyên đón nhân viên, khách hàng, đối tác hoặc người mua hàng nên khu vực ra vào cần đáp ứng khả năng lưu thông thuận tiện. Cửa tự động giúp giảm thao tác đóng mở thủ công, phù hợp với những vị trí có tần suất sử dụng cao. Tại văn phòng, hệ thống có thể được bố trí ở sảnh chính, khu vực tiếp khách hoặc lối kết nối giữa các không gian chức năng.

Với showroom, cửa ra vào còn gắn với yêu cầu về hình ảnh và trải nghiệm khách hàng. Cửa kính kết hợp hệ thống tự động tạo cảm giác thông thoáng cho mặt tiền, đồng thời giúp quá trình tiếp cận không gian trưng bày thuận tiện hơn. Khả năng cửa tự động đóng lại sau khi người dùng đi qua cũng góp phần hạn chế thời gian mở cửa tại những không gian sử dụng điều hòa thường xuyên.

Xu hướng dùng cửa tự động tại các văn phòng, showroom.

Tích hợp công nghệ thông minh vào hệ thống cửa

Sự phát triển của cảm biến và thiết bị điều khiển đang mở rộng khả năng vận hành của cửa tự động. Cảm biến có thể nhận biết người di chuyển hoặc vật cản trong vùng hoạt động, gửi tín hiệu đến bộ điều khiển để motor thực hiện thao tác đóng mở theo cấu hình được thiết lập. Người dùng vì vậy không cần trực tiếp tác động vào cánh cửa trong quá trình di chuyển.

Tùy nhu cầu của công trình, hệ thống cửa có thể kết hợp với các thiết bị kiểm soát ra vào như thẻ từ, khóa điện, vân tay hoặc FaceID. Một số cấu hình còn hỗ trợ phương thức điều khiển qua ứng dụng, Bluetooth hoặc Internet. Việc tích hợp này giúp hệ thống cửa có thể kết nối với quy trình quản lý chung của văn phòng, showroom, đồng thời tăng khả năng kiểm soát trong quá trình sử dụng.

Cửa tự động tích hợp nhiều công nghệ thông minh như thẻ từ, vân tay, FaceID.

Tối ưu trải nghiệm và hình ảnh không gian

Tại văn phòng và showroom, cửa ra vào là một trong những điểm tiếp xúc đầu tiên với người sử dụng. Hệ thống cửa kính tự động có thiết kế gọn, chuyển động êm có thể tạo sự liền mạch giữa khu vực bên ngoài và bên trong. Với showroom, yếu tố này góp phần duy trì tầm nhìn vào khu vực trưng bày; trong văn phòng, hệ thống giúp không gian ra vào trở nên thuận tiện hơn.

Việc tự động hóa thao tác đóng mở cũng giúp giảm những thao tác không cần thiết trong quá trình di chuyển. Nhân viên có thể đi qua cửa khi mang theo hồ sơ, hàng hóa hoặc vật dụng mà không cần dừng lại để kéo, đẩy cánh. Khi kết hợp với cảm biến và chế độ đóng mở phù hợp, hệ thống còn hỗ trợ duy trì luồng di chuyển ổn định tại những khu vực có nhiều người qua lại.

Cửa kính tự động giúp tăng tính thẩm mỹ, tối ưu trải nghiệm ra vào.

Đa dạng giải pháp cho từng loại không gian

Mỗi công trình có đặc điểm mặt bằng, kích thước ô cửa và nhu cầu lưu thông khác nhau nên việc lựa chọn loại cửa cần dựa trên điều kiện thực tế. Cửa trượt tự động phù hợp với nhiều văn phòng và showroom nhờ cơ chế trượt sang một hoặc hai bên, không cần thêm khoảng không phía trước và phía sau để mở cánh. Tùy kích thước và tải trọng, hệ thống có thể sử dụng cấu hình một cánh, hai cánh hoặc nhiều cánh.

Trong những vị trí hạn chế không gian hoặc cần tận dụng kết cấu cửa hiện hữu, cửa mở cánh tự động có thể là phương án phù hợp. Hệ thống sử dụng bộ truyền động để hỗ trợ đóng mở cánh theo cơ chế cửa bản lề, qua đó giảm thao tác thủ công mà vẫn giữ kiểu cửa quen thuộc. Việc lựa chọn giữa các giải pháp cần căn cứ vào kích thước cửa, trọng lượng cánh, tần suất sử dụng và khoảng không lắp đặt.

Cửa tự động mở cánh tại văn phòng.

CASCA phát triển giải pháp cửa tự động theo nhu cầu công trình

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cửa tự động, CASCA phát triển các giải pháp phục vụ nhiều nhóm công trình như văn phòng, showroom, nhà máy, bệnh viện và công trình thương mại. Danh mục sản phẩm gồm cửa trượt tự động, cửa mở cánh tự động cùng các dòng cửa tự động Hàn Quốc KODO và Nhật Bản TERAOKA.

CASCA đồng thời hỗ trợ tư vấn, lắp đặt và bảo trì theo đặc điểm từng công trình, với chính sách bảo hành 24 tháng đối với lỗi thiết bị không do người sử dụng. Khách hàng có nhu cầu lắp đặt hoặc nâng cấp cửa tự động có thể liên hệ CASCA để được tư vấn phương án phù hợp.

CASCA cung cấp và lắp đặt cửa tự động chuyên nghiệp, uy tín.

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Quang Trung