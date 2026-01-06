Sức lan tỏa từ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Hiểu chủ trương - Thông đường lối của Đảng Với sự chuẩn bị công phu, báo cáo viên tham gia các cụm thi đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tâm huyết, bám sát nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị để xây dựng, biên soạn đề cương chuyên đề giới thiệu nghị quyết. Đặc biệt, các báo cáo viên đã lựa chọn chuyên đề dự thi là những nội dung quan trọng được thể hiện trong nghị quyết, có tính thời sự, được đông đảo Nhân dân, dư luận xã hội quan tâm, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Đề cương được trình bày súc tích, sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, chỉ ra nhiệm vụ cụ thể cần phải làm của đảng bộ, tổ chức, cán bộ, đảng viên từ thực tiễn địa phương; cách thức truyền đạt phù hợp, hấp dẫn, thu hút cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghe, hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng và trở thành hành động triển khai trong thực tiễn, góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Học nghị quyết bằng trái tim - Lan tỏa khát vọng xây dựng tỉnh kiểu mẫu đến vùng biên Báo cáo viên Vi Thị Nự (Đảng bộ xã Quang Chiểu - Cụm thi số IV) nhận định: Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh, diện mạo nông thôn miền núi đã khởi sắc rõ rệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là kim chỉ nam cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Dưới ánh sáng của nghị quyết, vùng cao tiếp tục được quan tâm, đầu tư, rút ngắn khoảng cách phát triển với các khu vực đồng bằng, đô thị, tạo động lực để nâng cao đời sống, giúp đồng bào yên tâm gắn bó, dựng xây quê hương vùng biên ngày càng khởi sắc. Khát vọng phát triển với chỉ tiêu cụ thể Báo cáo viên Lê Hùng Thịnh (Đảng bộ xã Trung Sơn - Cụm thi số IV) nhận định: Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Thanh Hóa đặt ra 32 chỉ tiêu, mỗi chỉ tiêu đều không dừng ở con số định lượng, mà được gắn chặt với giải pháp cụ thể để đảm bảo tính khả thi, như chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11% trở lên đi liền với giải pháp thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, phát triển hạ tầng giao thông then chốt; chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1% trở lên mỗi năm được hiện thực hóa bằng chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sinh kế bền vững, tạo sinh kế tại chỗ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa...; gắn chỉ tiêu với giải pháp, phân rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Đây chính là cơ sở quan trọng để nghị quyết không chỉ nằm trên giấy, mà sớm trở thành kết quả trong thực tiễn. Ba khâu đột phá - Động lực quan trọng cho sự phát triển bứt phá của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030 Báo cáo viên Hoàng Lường Tùng (Đảng bộ xã Quảng Chính - Cụm thi số I), Lê Thị Hằng (Đảng bộ xã Xuân Lập - Cụm thi số III), Nguyễn Thị Minh Thu (Đảng bộ xã Vạn Lộc - Cụm thi số V) nhận định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định ba khâu đột phá thể hiện tầm nhìn xa hơn, mở đường cho sự phát triển bứt phá và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới; xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định là “chìa khóa” tạo sức bật mới, với các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng cán bộ và nguồn nhân lực - yếu tố then chốt của mọi thành công. Ba khâu đột phá là ba trụ, làm tốt sẽ giúp tỉnh thay đổi căn bản diện mạo. Ba khâu đột phá không chỉ mang tính định hướng chiến lược, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về quyết tâm đổi mới, sáng tạo, vươn lên của tỉnh trong chặng đường mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - Điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc Báo cáo viên Đồng Thị Minh Anh (Đảng bộ xã Nông Cống - Cụm thi số II) nhận định: Trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được đề cập đậm nét, xuyên suốt nghị quyết; luận giải tầm quan trọng của xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh Đảng, Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện bộ máy liêm chính, kiến tạo, hành động, vì Nhân dân phục vụ. Đảng ta ban hành 7 Nghị quyết trụ cột đặt ra những yêu cầu rất cao với đội ngũ cán bộ, chỉ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm mới có thể tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, thủ tục, đầu tư, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đặc biệt, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” sẽ không thể thực hiện hiệu quả nếu vẫn tồn tại “nút thắt” lớn về tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, quy trình kéo dài, thiếu người dám quyết, dám chịu trách nhiệm. Phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn Báo cáo viên Phạm Văn Nam (Đảng bộ xã Bá Thước - Cụm thi số IV) chia sẻ: Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và các sản phẩm du lịch bổ trợ, sản phẩm dịch vụ du lịch kết hợp trên địa bàn xã Bá Thước theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là hướng đi đúng đắn, du lịch sinh thái cộng đồng dựa trên tài nguyên thiên nhiên, gắn với văn hóa bản địa với những dịch vụ, tiện ích đi kèm, kết nối nhiều loại hình du lịch do chính người dân trong xã tham gia quản lý, vận hành vừa phát huy hiệu quả thế mạnh, vừa giữ được môi trường sinh thái và quan trọng nhất là tạo sinh kế tại chỗ và thu nhập ổn định cho người dân. Báo cáo viên Dương Thị Thanh Huyền (Đảng bộ xã Ba Đình - Cụm thi số V) chia sẻ: Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã Ba Đình theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống, tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cho Nhân dân.