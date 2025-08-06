Vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự bị phạt đến 30 triệu đồng

Nghị định mới quy định mức phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự, trường hợp tái phạm sẽ bị phạt 8-10 triệu đồng.

Tuyển chọn đào tạo sỹ quan dự bị là sinh viên khi tốt nghiệp đại học, tuổi đời không quá 32. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Theo đó, vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự bị phạt đến 30 triệu đồng.

Nghị định số 218/2025/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Mức phạt tối đa là 75 triệu đồng đối với cá nhân, 150 triệu đồng đối với tổ chức

Nghị định quy định cụ thể các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng bao gồm: vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; vi phạm quy định về lực lượng dự bị động viên; vi phạm quy định về dân quân tự vệ; vi phạm quy định về phòng thủ dân sự; vi phạm quy định về phòng không nhân dân; vi phạm quy định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; vi phạm quy định về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp; vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về sử dụng chứng nhận đăng ký, biển số xe quân sự, giấy phép lái xe quân sự và sử dụng, mua bán, sản xuất biển số xe quân sự, biển số phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải; vi phạm quy định về sử dụng, mua bán, sản xuất quân trang của Quân đội, trang phục của dân quân tự vệ và biển công tác, cờ hiệu.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực cơ yếu bao gồm: vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; vi phạm quy định về thời hạn không được tham gia hoạt động mật mã và cam kết bảo vệ bí mật nhà nước; vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin cơ yếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; vi phạm quy định về chữ ký số, chứng thư chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu là 75 triệu đồng và đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Nghị định quy định cụ thể các hành vi và mức phạt vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự. Theo đó, phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp tái phạm sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng.

Mức phạt từ 8-10 triệu đồng cũng áp dụng đối với một trong các hành vi sau: Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định; không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng quân nhân dự bị và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định thì bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng. Nếu báo cáo không chính xác thì mức phạt là 15-20 triệu đồng. Trường hợp không báo cáo thì mức phạt là 20-30 triệu đồng.

Gian dối về sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị phạt 30-40 triệu đồng

Nghị định quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức khỏe ghi trong quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Hành vi đưa hoặc nhận tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cũng bị phạt từ 30-40 triệu đồng.

Mức phạt 50-75 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Phạt nặng hành vi không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ

Theo Nghị định, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong quyết định gọi nhập ngũ; quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân mà không có lý do chính đáng.

Hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện quyết định gọi nhập ngũ; quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ, đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định bị phạt từ 40-50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ; quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Mua, bán trái phép quân phục bị phạt đến 75 triệu đồng

Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi mặc quân phục có gắn cấp hiệu hoặc phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng trái phép; mặc trang phục của dân quân tự vệ khi không thực hiện nhiệm vụ; đội mũ có gắn quân hiệu hoặc sao mũ của dân quân tự vệ trái phép.

Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác, mà hàng phạm pháp có giá trị dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi mua, bán trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ của Quân đội; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác mà hàng phạm pháp có giá trị dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng.

Vi phạm quy định về chữ ký số bị phạt đến 70 triệu đồng

Nghị định cũng quy định cụ thể hành vi và mức phạt vi phạm quy định về chữ ký số, chứng thư chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, phạt 10-20 triệu đồng đối với hành vi cố ý truy nhập, làm thay đổi dữ liệu hoặc làm hư hỏng thiết bị lưu khóa bí mật.

Phạt 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Truy nhập, sao chép, thay đổi trái pháp luật thông tin trong Hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ cung cấp, quản lý chữ ký số, chứng thư chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Phạt 50-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hệ thống thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ./.

Theo TTXVN