Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)

Vì Nhân dân phục vụ

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an Nhân dân luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Phát huy truyền thống vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Vạn Lộc hỗ trợ các gia đình bị ngập nước trong cơn bão số 3 mới đây di dời tài sản lên khu vực cao để hạn chế thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 vừa qua, lực lượng công an trong tỉnh đã thường trực 100% quân số ứng trực để sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống thiên tai xấu nhất có thể xảy ra. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát các phương án phòng chống lụt bão; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện ô tô, xuồng; vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, xăng dầu, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ công an đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy, dầm mình trong mưa gió, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tích cực, khẩn trương giúp đỡ người dân ở những khu vực bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn; dốc sức cùng các lực lượng hỗ trợ việc vận chuyển, bảo đảm an toàn về tài sản, vật nuôi của người dân.

Điển hình, tại thôn Tam Xuyên, phường Đông Sơn khi mưa lớn kéo dài khiến kho lúa hơn 6 tấn của gia đình ông Bảy Phát nguy cơ bị ngập nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ gia đình ông di chuyển lúa đến nơi an toàn. Ông Bảy Phát cho biết: “Nếu không được giúp kịp thời thì chắc giờ này tôi chỉ còn lại tay trắng. Gia đình tôi làm nghề xay xát, lúc đó nước dâng cao bất ngờ, một mình tôi không kịp trở tay”.

Ở cùng phường, gia đình bà Doãn Thị Lành, 80 tuổi ở phố Đại Từ 2 thuộc hộ khó khăn, neo người, con cái đều ở xa. Do nước lên quá nhanh khiến ngôi nhà của bà bị ngập trong nước. Nắm bắt được thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn đã đến nhà đưa bà đến nơi tránh trú an toàn.

Xác định công tác thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ là việc làm có ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua lực lượng Công an Thanh Hóa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành rà soát, thu thập thông tin, tổ chức lấy mẫu ADN của liệt sĩ và thân nhân các anh hùng, liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, ngoài việc tổ chức đón tiếp, rà soát thông tin và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện các bước, quy trình thu mẫu ADN tại điểm thu nhận tập trung, lực lượng công an đã trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ những trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn để thu nhận mẫu.

Với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an Thanh Hóa luôn chú trọng đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian cấp phát các loại giấy tờ, thủ tục xuất nhập cảnh, thẻ căn cước công dân... Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với Nhân dân đều có thái độ hòa nhã, niềm nở, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chị Lê Thị Lan ở phường Hạc Thành chia sẻ: "Tôi đến công an phường làm thủ tục khai báo tạm trú và điều chỉnh thông tin cá nhân cho người thân thì được các cán bộ hướng dẫn tận tình, thuận tiện và nhanh chóng. Ban đầu tôi cứ ngỡ không còn tổ chức công an cấp thành phố thì sẽ bị gián đoạn, nhưng hoàn toàn không phải vậy, mọi việc vẫn diễn ra bình thường".

Hạnh phúc và vui mừng, đó là cảm xúc của chị Bùi Thị Bộ cùng gia đình khi đón cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiệu Hóa đến thăm nhà. Bởi chính các anh là người đã giúp đỡ chị vào lúc gia đình khốn khó nhất. Mang trong mình căn bệnh ung thư, trong khi kinh tế eo hẹp, bố mẹ già cả cùng đàn con thơ đang tuổi đến trường, chị từng nghĩ cuộc đời mình không còn hy vọng gì nữa. Nắm bắt được hoàn cảnh của chị, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiệu Hóa đã kêu gọi, vận động anh em, người thân của mình và người dân trên địa bàn quyên góp, hỗ trợ gia đình tiền thuốc thang. Số tiền tuy không nhiều, nhưng đã thắp thêm hy vọng cho chị vượt qua khó khăn. Chị Bộ chia sẻ: "Gia đình tôi hết sức cảm ơn, không biết nói gì hơn. Nếu không có các anh công an thì không biết còn khó khăn đến thế nào".

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Công an của ta là Công an Nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc”, trong suốt những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ công an dũng cảm, mưu trí đấu tranh với tội phạm, không ngại hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân trong thiên tai, hỏa hoạn; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” trong phòng chống dịch COVID-19 hay làm căn cước công dân, cùng rất nhiều cán bộ, chiến sĩ ngày đêm âm thầm, lặng lẽ hy sinh cuộc sống riêng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội... đã góp phần nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an trong xã hội.

Bài và ảnh: Lê Quốc