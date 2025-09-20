VFF và HLV Kim Sang Sik đề xuất nhập tịch cựu trung vệ Thanh Hóa; Amorim nhận tối hậu thư tại MU

VFF và HLV Kim Sang Sik đề xuất nhập tịch trung vệ Gustavo Santos

Ngày 19/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an, đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ người Brazil Sant Ana Santos Gustavo, hiện khoác áo CLB Đà Nẵng.

Gustavo từng là trụ cột nơi hàng phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa.

Đáng chú ý, Gustavo từng là trụ cột của Đông Á Thanh Hóa, góp công lớn ở thành tích giành Cúp Quốc gia 2023 và 2023/2024. Theo đề xuất từ VFF và HLV Kim Sang Sik, Gustavo được đánh giá cao về chuyên môn, thể hình và sự phù hợp với lối chơi của tuyển Việt Nam. Động thái này hướng đến mục tiêu tăng cường sức mạnh hàng thủ, phục vụ tham vọng giành vé dự World Cup 2026.

HAGL lỡ hẹn vòng 4 V.League, phải chờ đến tháng 12 mới ra sân

Vòng 4 V.League 2025/2026 trở lại sau FIFA Days với nhiều trận cầu hấp dẫn như: Ninh Bình gặp Nam Định, “derby” TP HCM giữa Becamex TP HCM và Công an TP HCM, cùng màn tái ngộ giữa Hà Nội và Thể Công Viettel.

Lịch thi đấu vòng 4 V.League 2025/2026.

Bên cạnh đó, PVF-CAND đối đầu Đà Nẵng, Thanh Hóa tiếp Hải Phòng và SLNA gặp Hà Tĩnh. Đáng chú ý, HAGL cùng CLB Công an Hà Nội không thi đấu ở vòng này. Trận đấu giữa hai đội được dời sang ngày 18/12 do Công an Hà Nội bận tham dự AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship.

Việc lùi lịch giúp đội bóng ngành Công an có điều kiện chinh chiến quốc tế, nhưng khiến HAGL tạm thi đấu ít hơn một trận. Hiện HAGL chỉ có 1 điểm, đứng áp chót bảng, nguy cơ rơi xuống cuối bảng sau vòng 4.

Trong khi đó, thầy trò HLV Mano Polking đang dẫn đầu với 10 điểm, dù đã đá nhiều hơn một trận so với phần lớn các đội.

Báo Thái Lan khẳng định Bích Tuyền không dự SEA Games 33

Theo Thailand News Agency, VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không tham dự SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan, do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không đăng ký trước hạn 15/9.

Theo báo chí Thái Lan, Bích Tuyền (phải) sẽ không cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 (Ảnh: Kim Anh).

Đây là lần thứ hai Bích Tuyền vắng mặt trong đội hình tuyển nữ ở đấu trường quốc tế, sau khi rút lui tại giải vô địch thế giới 2025 vì lý do cá nhân. Nguồn tin cũng cho biết SEA Games 33 sẽ áp dụng quy định kiểm tra giới tính nghiêm ngặt, có thể tiến hành cả trước và trong giải.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định các VĐV đều phải sẵn sàng cho việc kiểm tra này nhằm tránh sự cố ngoài ý muốn.

Amorim nhận tối hậu thư: Phải đưa MU trở lại Champions League

Ngày 19/9, đồng sở hữu Man Utd Sir Jim Ratcliffe đã họp khẩn với HLV Ruben Amorim tại Carrington sau chuỗi khởi đầu tệ hại của đội bóng. Theo Talksport, tỷ phú Anh yêu cầu Amorim phải nhanh chóng cải thiện phong độ và hướng tới mục tiêu giành suất dự Champions League mùa tới, cụ thể là nằm trong top 5 Premier League.

HLV Ruben Amorim được ra chỉ thị phải giúp Man Utd giành suất dự Champions League mùa tới sau cuộc họp với Sir Jim Ratcliffe (Ảnh: Getty).

Dù vậy, Ratcliffe vẫn khẳng định đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và chưa có kế hoạch sa thải ông trong mùa này. Hiện MU chỉ mới thắng 1/5 trận trên mọi đấu trường, sớm bị loại khỏi Carabao Cup và đang đứng thứ 14 tại Premier League.

Trước trận gặp Chelsea, Amorim khẳng định mình vẫn lạc quan, nhấn mạnh đội đã chơi tiến bộ hơn mùa trước nhưng cần phải sắc bén và giành chiến thắng nhiều hơn.

Tin vắn nổi bật: - Đội dự tuyển U18 Việt Nam chỉ có một buổi tập duy nhất trước thềm trận ra quân Giải quốc tế Seoul Eou Cup 2025, gặp khó vì mưa nhỏ. HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định sẽ biến giải đấu thành cơ hội trưởng thành cho các cầu thủ. Lịch thi đấu của đội dự tuyển U18 Việt Nam tại giải quốc tế Seoul Eou Cup 2025. - Nguyễn Xuân Son đang hồi phục tích cực sau chấn thương gãy chân, đã tập đối kháng cùng Thép xanh Nam Định và nhiều khả năng sẽ tái xuất ngay từ vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. - Bộ đôi Mason Mount và Matheus Cunha đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân trong trận đại chiến giữa Man United và Chelsea ở vòng 5 Premier League. Đây được xem là sự bổ sung quan trọng cho hàng công MU trong bối cảnh đội bóng đang cần cải thiện phong độ. - Sau chấn thương của Musiala, HLV Kompany trao cơ hội cho Serge Gnabry và anh nhanh chóng tỏa sáng với 2 bàn, 3 kiến tạo. Từ chỗ bị hoài nghi, Gnabry trở thành thủ lĩnh sáng tạo mới của Bayern, nhận lời khen từ cả Kompany lẫn Kane.

