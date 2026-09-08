Văn Vĩ lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương; Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đồng ý đá chung đội

U.23 Việt Nam lộ diện bảng đấu ASIAD 20: Thử thách lớn từ Uzbekistan và các đối thủ; Arsenal là ứng viên vô địch số một tại Champions League; CĐV Thái Lan thích thú khi HLV Park Hang Seo nổi nóng và nhận thẻ vàng ở trận ra mắt... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay 8/9.

Văn Vĩ lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương

Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lực lượng đáng kể trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 khi hậu vệ cánh trái Văn Vĩ dính chấn thương cơ đùi sau ở vòng mở màn V-League 2026/27 và cần hơn một tháng để hồi phục.

Văn Vĩ sẽ phải vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Sự vắng mặt của cầu thủ sinh năm 1998 là bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik, bởi anh là nhân tố quan trọng với nền tảng thể lực tốt cùng hiệu suất ấn tượng (6 bàn sau 18 trận khoác áo đội tuyển).

Để khỏa lấp hành lang trái trong chiến dịch vòng bảng gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan sắp tới, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể cân nhắc các phương án thay thế chất lượng như Phan Tuấn Tài, Đoàn Văn Hậu hoặc Cao Pendant Quang Vinh.

U.23 Việt Nam lộ diện bảng đấu ASIAD 20: Thử thách lớn từ Uzbekistan và các đối thủ

Tại ASIAD 20, U.23 Việt Nam rơi vào bảng C và sẽ lần lượt chạm trán U.23 Kuwait (15/9), U.23 Philippines (18/9) và U.23 Uzbekistan (22/9). Trong đó, U.23 Uzbekistan được đánh giá mạnh nhất, nổi bật với ngôi sao 21 tuổi Muhammadali Urinboev đang khoác áo Royal Antwerp (Bỉ) có giá trị chuyển nhượng hơn 22 tỉ đồng.

Lứa cầu thủ U.23 Uzbekistan rất đồng đều và nhiều năm thi đấu cùng nhau.

Về phía các đối thủ còn lại, U.23 Philippines gây chú ý khi sử dụng trọn vẹn 3 suất cầu thủ quá tuổi kết hợp cùng các tài năng trẻ từng tập tại châu Âu. Trong khi đó, U.23 Kuwait - đối thủ ra quân của chúng ta - cũng bổ sung những gương mặt kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm quốc nội như tiền đạo Fawaz Al-Mubailish. Đây hứa hẹn là vòng bảng đầy thử thách cho U.23 Việt Nam.

CĐV Thái Lan thích thú khi HLV Park Hang Seo nổi nóng và nhận thẻ vàng ở trận ra mắt

Trong trận mở màn giải hạng 2 Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã có khởi đầu thuận lợi khi giúp CLB Kanchanaburi Power giành chiến thắng 4-2 trước PT Satun. Tuy nhiên, điểm nhấn thu hút sự chú ý lớn là việc chiến lược gia người Hàn Quốc phải nhận thẻ vàng do nổi nóng và phản ứng quyết liệt với trọng tài ngoài đường biên.

HLV Park Hang Seo nổi nóng với trọng tài. Ảnh: Talung

Hình ảnh quen thuộc này nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ xứ chùa vàng.

Đa số các CĐV Thái Lan tỏ ra thích thú, ca ngợi cá tính mạnh mẽ, máu lửa của ông Park và thậm chí ví von ông với HLV Jose Mourinho. Nhiều ý kiến tin rằng sự nhiệt huyết này sẽ là động lực lớn giúp Kanchanaburi Power hiện thực hóa tham vọng thăng hạng ở mùa giải năm nay.

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đồng ý đá chung đội trong trận chia tay Carlos Tevez

Người hâm mộ bóng đá thế giới sắp được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đồng ý cùng khoác chung một màu áo. Theo tiết lộ từ Carlos Tevez, hai biểu tượng của bóng đá thế giới đã nhận lời tham dự trận đấu chia tay sự nghiệp của anh, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 tại sân vận động La Bombonera (Buenos Aires, Argentina).

Trận đáng chờ đợi của Ronaldo và Messi.

Từng sát cánh cùng Messi tại đội tuyển Argentina và chơi cạnh Ronaldo trong màu áo Manchester United, Tevez đã chủ động thuyết phục thành công cả hai huyền thoại này.

Viễn cảnh Messi và Ronaldo đứng chung một chiến tuyến, khép lại hơn một thập kỷ cạnh tranh đỉnh cao để cùng tôn vinh người đồng đội cũ, hứa hẹn sẽ mang đến màn hội ngộ xúc động và đáng chờ đợi nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Arsenal là ứng viên vô địch số một tại Champions League

Theo siêu máy tính Opta, Arsenal được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch Champions League 2026/27 với xác suất 21,2%. Trong khi đó, Bayern Munich dẫn đầu cơ hội đứng đầu vòng phân hạng (19,8%) và xếp ngay sau “Pháo thủ” về tỷ lệ đăng quang (19,9%).

Arsenal được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch Champions League 2026/27.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Man City (12%) và nhà đương kim vô địch PSG (7,7%), bên cạnh những tên tuổi lớn như Barca, Liverpool hay Real Madrid. Dù gặp lịch thi đấu khó khăn hơn, các đội bóng hàng đầu đều được dự đoán nắm cơ hội lớn để tiến sâu.

HS