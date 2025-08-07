Vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Nỗ lực vì Nhân dân phục vụ

Thời gian qua, việc vận hành chính quyền đại phương hai cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với nhiều điểm sáng và kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung cao độ, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực vì Nhân dân phục vụ.

Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Xuân Minh.

Công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

Công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, sâu rộng, nhất là trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, phản ánh đậm nét công tác vận hành thử, vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung chỉ đạo, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được tập trung tuyên truyền sâu rộng, nhấn mạnh sự cần thiết, ý nghĩa việc triển khai, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác tuyên truyền được thực hiện đúng định hướng, có chiều sâu, thể hiện rõ nét quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vì mục tiêu phát triển bền vững, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, nêu gương người đứng đầu

Với phương trâm “Bàn làm, không bàn lùi”, “không ngồi trong phòng xem tài liệu, báo cáo”, ngay từ thời điểm vận hành thử chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo diễn tập, kiểm tra tính khả thi, đồng bộ của mô hình mới, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp, khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc... của bộ máy mới; việc diễn tập được kết nối trực tuyến tới 166 điểm cầu cấp xã mới, với sự tham dự của lãnh đạo các ban Đảng, HĐND, UBND tỉnh, đại diện Thường trực cấp ủy, chính quyền cơ sở, các phòng, ban chuyên môn và cán bộ chủ chốt các đơn vị hành chính mới, tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp xã mới được trải nghiệm các hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị mới. Đây là bước “diễn tập” thực chất và toàn diện cho việc triển khai chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành chính thức, lãnh đạo tỉnh đã đi thị sát, kiểm tra tại các xã, phường, lắng nghe những khó khăn, đề xuất, kiến nghị, từ đó, chỉ đạo, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc vận hành mô hình mới; yêu cầu các xã, phường tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, phải cụ thể, rõ việc, rõ thời gian, rà soát kỹ và tập trung thực hiện những việc phải làm ngay; nhấn mạnh có khó khăn, vướng mắc phải tập trung giải quyết, không biện lý do để thoái thác trách nhiệm, làm chậm trễ công việc, cản trở sự vận hành đồng bộ trong toàn tỉnh.

Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã “truyền lửa” tinh thần làm việc và hành động đến cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, tạo khí thế, động lực cho việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ ngay từ những ngày đầu tiên.

Hướng mạnh về cơ sở, đồng hành giải quyết những vướng mắc, khó khăn tại cơ sở

Bộ máy chính quyền cấp xã, phường sau khi tổ chức lại cơ bản hoạt động thông suốt, nhưng thực tế cho thấy, sau hơn một tháng vận hành phát sinh những vấn đề cần được quan tâm, tháo gỡ kịp thời.

Với việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã là tuyến đầu, nơi trực tiếp nhất, gần dân nhất để giải quyết các yêu cầu hằng ngày của người dân, doanh nghiệp. Các nghị định phân cấp, phân quyền, các luật, văn bản, thông tư của các bộ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền đã chuyển giao khá nhiều nhiệm vụ cho chính quyền địa phương, trong đó nhiều nhiệm vụ chuyển cho cấp xã, không chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trước đây, mà còn thực hiện hầu hết các nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về khi đã kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện; có hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp trên nhiều lĩnh vực như hộ tịch, đất đai, tài chính, giáo dục, y tế, xây dựng, an sinh xã hội, đô thị, văn hóa, tư pháp... nên khối lượng công việc của cấp xã, phường hiện nay rất lớn.

Trong khi đó, tại nhiều xã, nhất là các xã biên giới, các xã khu vực miền núi cao còn khó khăn về hệ thống trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động; hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin, internet băng thông rộng còn hạn chế; chuyển đổi số còn bất cập, người dân chưa quen sử dụng các ứng dụng trong dịch vụ công trực tuyến, việc số hóa dữ liệu còn hạn chế; sau sáp nhập một số xã khu vực miền núi của tỉnh chỉ có 10 - 15 cán bộ, công chức, đặc biệt, các lĩnh vực công nghệ thông tin, quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, hộ tịch, chứng thực... ở một số xã chưa có công chức đảm nhiệm nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở; năng lực cán bộ còn hạn chế gây ra khó khăn, trở ngại trong xử lý công việc...

Nắm bắt tình hình trên, bám sát chỉ đạo, định hướng và các Kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2371-CV/TU về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại các xã, phường mới sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, Kết luận số 3970-KL/TU về về việc bố trí, điều động cán bộ, công chức từ xã, phường thừa đến xã, phường thiếu thuộc khối cơ quan Đảng, cơ quan Mặt trận Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2623/QĐ-UBND về việc điều động 176 công chức thuộc UBND các xã, phường có số lượng công chức dôi dư đến công tác tại UBND các xã có số lượng công chức còn thiếu trên địa bàn tỉnh. Đây hầu hết là các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh. HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ thứ 32 - Kỳ họp chuyên đề thông qua Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các xã, phường được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi thuộc tỉnh.

Quyết sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho thấy sự đồng hành kịp thời và sát sao trong tháo gỡ khó khăn, bất cập từ thực tiễn, là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, hành động vì dân, vì cơ sở; tăng cường cán bộ công chức cho các xã đang còn thiếu để bộ máy chính quyền địa phương đi vào nền nếp, vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bước đầu đã tạo chuyển biến rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đồng tình, ủng hộ. Việc tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thể chế và bảo đảm điều kiện thực thi trong thời gian tới là yêu cầu cấp thiết để mô hình mới phát huy hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới./.

Đỗ Duy Đông (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy)