Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

Quyết Thắng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Sự tăng trưởng ấn tượng của ứng dụng Viettel Tammi đã đáp ứng nhu cầu thực tế của người Việt gồm: Liên lạc liền mạch (gọi điện, nhắn tin miễn phí data, video call chất lượng cao, mượt mà nhờ ứng dụng AI, tính năng phone to app) cùng gần 50 tiện ích được tích hợp trong 1 ứng dụng với nhiều ưu đãi cho người dùng.

Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

Sự tăng trưởng ấn tượng của ứng dụng Viettel Tammi đã đáp ứng nhu cầu thực tế của người Việt gồm: Liên lạc liền mạch (gọi điện, nhắn tin miễn phí data, video call chất lượng cao, mượt mà nhờ ứng dụng AI, tính năng phone to app) cùng gần 50 tiện ích được tích hợp trong 1 ứng dụng với nhiều ưu đãi cho người dùng.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa cho biết ứng dụng Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. Kết quả ấn tượng này cho thấy sự đón nhận tích cực của khách hàng, đồng thời ghi nhận tốc độ phát triển nhanh nhất đối với một ứng dụng OTT (Là phương thức nhắn tin, gọi điện qua internet) tại Việt Nam.

Khác với các ứng dụng đơn lẻ trước đây của Viettel, Tammi đóng vai trò lớp super-app phía trên, tích hợp gần 50 dịch vụ vào một giao diện duy nhất, vận hành bằng AI Agent thông minh. Kể từ khi thử nghiệm nội bộ và ra mắt, trong số 5 tính năng cốt lõi giới thiệu ban đầu, Tammi được người dùng đánh giá cao nhất ở tính năng call, chat, meeting.

Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt.

Theo đó, Tammi giải quyết những hạn chế phổ biến của cuộc gọi Internet như giật, lag, mất tiếng hoặc suy giảm chất lượng khi kết nối không ổn định. Khác với các nền tảng OTT hoạt động tách biệt với hạ tầng viễn thông, Tammi kết hợp giữa lớp dịch vụ OTT và mạng lưới nội địa của Viettel, đồng thời vận hành trên các năng lực công nghệ lõi do Viettel làm chủ giúp tối ưu tốc độ xử lý- yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng các cuộc gọi miễn phí.

Một trong những tính năng khác biệt của Viettel Tammi là gọi chéo App-to-Phone và Phone-to-App, cho phép người dùng Tammi gọi tới một số điện thoại thông thường chưa cài ứng dụng và ngược lại. Tính năng này mở rộng phạm vi kết nối của OTT ra ngoài cộng đồng người đã cài cùng một ứng dụng, đồng thời hỗ trợ người dùng trong những tình huống như sóng di động yếu nhưng vẫn có Wi-Fi hoặc khi kết nối roaming gặp gián đoạn.

Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

Tammi hỗ trợ cuộc gọi video nhóm lên đến 100 người đồng thời với thời lượng miễn phí tới 120 phút.

Một tính năng đáng chú ý khác đó là họp trực tuyến. Tammi hỗ trợ cuộc gọi video nhóm lên đến 100 người đồng thời với thời lượng miễn phí tới 120 phút, gấp 2-3 lần so với mốc 40-60 phút thông thường của các ứng dụng họp trực tuyến khác, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ lớp học đến hội nghị doanh nghiệp.

Tammi được Viettel giới thiệu lần đầu tại MWC Barcelona tháng 3/2026 trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ tại Việt Nam vào tháng 6/2026. Mốc 5 triệu người dùng là bước khởi đầu trong định hướng của Viettel đưa Tammi trở thành nền tảng giao tiếp và cuộc sống số do người Việt phát triển, trong đó call và chat là những năng lực lõi để hình thành thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng.

Quyết Thắng

Từ khóa:

#Người dùng #Tính năng #ứng dụng AI #Chất lượng #Người việt #Tăng trưởng #Video #Nhắn tin #Tiện ích #Ott

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Kiến tạo y tế thông minh

Kiến tạo y tế thông minh

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Ứng dụng khoa học, công nghệ (KH&CN) và chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động khám, chữa bệnh tại Thanh Hóa. Từ bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử đến từng bước tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI), ngành y tế đang hướng...
Thắp sáng làng quê, tô xanh cuộc sống

Thắp sáng làng quê, tô xanh cuộc sống

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần, người dân thôn Hà Đông, xã Quảng Bình cùng nhau tập trung vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Trên các trục đường, không khí lao động diễn ra sôi nổi, người quét dọn, thu gom rác thải, người thì...
“Lá chắn” phòng, chống thiên tai

“Lá chắn” phòng, chống thiên tai

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa bão năm 2026 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp với nguy cơ xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Những trận mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của...
Giữ mạch thông tin thông suốt từ cơ sở

Giữ mạch thông tin thông suốt từ cơ sở

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở tiếp tục được các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm duy trì. Dù điều kiện nhân lực, cơ sở...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh