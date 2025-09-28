UNESCO công nhận quần đảo Raja Ampat của Indonesia là Khu Dự trữ sinh quyển

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 27/9 đã công nhận Raja Ampat, quần đảo nổi tiếng ở tỉnh Tây Papua của Indonesia, là Khu Dự trữ sinh quyển - một vùng lãnh thổ có hệ sinh thái độc đáo và được quản lý theo cách tiếp cận bền vững.

Raja Ampat có hệ sinh thái độc đáo và được quản lý theo cách tiếp cận bền vững. (Ảnh: UNESCO)

Trong số 30 khu dự trữ sinh quyển mới được UNESCO ghi nhận, Raja Ampat được xem là hệ sinh thái biển đa dạng sinh học nhất trên Trái Đất.

Đây là cột mốc quan trọng tiếp nối danh hiệu Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO mà Raja Ampat nhận được năm 2023, đưa nơi đây trở thành một trong số ít địa điểm trên thế giới sở hữu đồng thời hai danh hiệu quốc tế của UNESCO.

Khu Dự trữ sinh quyển Raja Ampat trải rộng trên diện tích khoảng 135.000 km2 với hơn 610 hòn đảo, trong đó chỉ 34 đảo có người sinh sống.

Nằm ở trung tâm Tam giác San hô, khu vực này sở hữu hệ sinh thái rạn san hô phong phú nhất thế giới với hơn 75% loài san hô toàn cầu, trên 1.320 loài cá rạn san hô, cùng 5 loài rùa biển quý hiếm và nguy cấp, trong đó có rùa Hawksbill. Khoảng 60% rạn san hô tại đây vẫn ở trong tình trạng tốt đến tuyệt vời.

Với hai danh hiệu quốc tế, Raja Ampat được ghi nhận không chỉ bởi di sản địa chất đặc sắc mà còn bởi đa dạng sinh học vượt trội. Đây là nơi giao thoa giữa bảo tồn, khoa học, tri thức bản địa và phát triển bền vững, đóng góp lợi ích cho cả cộng đồng địa phương lẫn hành tinh.

Theo UNESCO, các Khu Dự trữ sinh quyển đóng vai trò như những “phòng thí nghiệm sống," nơi cộng đồng, các nhà khoa học và chính phủ hợp tác trên ba trụ cột: bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững; và tăng cường hiểu biết thông qua nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và chia sẻ tri thức.

Hiện nay, thế giới có hơn 700 Khu Dự trữ Sinh quyển tại hơn 130 quốc gia, bao phủ hơn 5% diện tích đất liền, trở thành mô hình cân bằng giữa bảo tồn và khai thác bền vững cho khoảng 275 triệu người đang sinh sống trong đó.

Raja Ampat giờ đây trở thành biểu tượng toàn cầu về bảo tồn biển, kết hợp giữa bảo vệ thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học, di sản văn hóa và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu ở một trong những vùng biển quan trọng bậc nhất hành tinh./.

Theo TTXVN