Ukraine chịu áp lực dữ dội ở Pokrovsk

Một chỉ huy quân đội Ukraine ở Pokrovsk đã thông tin về trận chiến khốc liệt và những tác động của nó đến hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực khác.

Trong khi quân đội Ukraine đang chật vật giữ vững thành phố Pokrovsk bị bao vây ở miền đông, họ cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng ở khu vực cách đó khoảng 80 km về phía tây nam tại Zaporizhzhia. Bộ Tư lệnh Miền Nam Ukraine cho biết lực lượng của họ đã phải rút khỏi ngôi làng nhỏ Rivnopillia, đợt rút quân mới nhất trong một loạt đợt rút quân tại khu vực này kể từ đầu tuần.

Một chỉ huy chiến trường ở Pokrovsk cho biết: "Nếu Nga tiến sâu hơn vào Pokrovsk, đó sẽ là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với Ukraine”. Pokrovsk không chỉ là một thành phố. Nó là một trung tâm hậu cần và chiến lược kết nối nhiều hướng trên khắp mặt trận Donetsk. Mất Pokrovsk đồng nghĩa với việc phá vỡ một trong những tuyến phòng thủ vững chắc cuối cùng trước Kramatorsk và Slovyansk, trung tâm công nghiệp của khu vực này.

Việc mất Pokrovsk cũng sẽ có tác động lan rộng đến mặt trận Zaporizhia và những nơi khác.

Lực lượng Ukraine vừa rút khỏi Rivnopillia ở tỉnh Zaporizhzhia, cách khoảng 80 km về phía tây nam nơi Ukraine đang nỗ lực giữ vững thành phố Pokrovsk thuộc Donestk.

“Đối với Nga, Pokrovsk là một cánh cổng”, vị chỉ huy chiến trường nói thêm. "Một khi kẻ thù chiếm được nó, họ có thể triển khai pháo binh xa hơn về phía tây và đe dọa các tuyến đường tiếp tế cho toàn bộ lực lượng phía đông của Ukraine. Đối với chúng tôi, điều đó đồng nghĩa với việc kéo dài tuyến đường tiếp tế, tăng nguy cơ cho các đoàn xe vận tải và gây áp lực lên lực lượng dự bị."

Trong khi đó, áp lực đồng thời lên các khu vực lân cận như Zaporizhzhia buộc Ukraine phải duy trì dự trữ mỏng và hạn chế khả năng lấp đầy khoảng trống một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, vị chỉ huy này cho biết, Nga cũng đang phải chịu nhiều thương vong cho những bước tiến của mình. “Xung quanh Pokrovsk, quân đội Nga đang chịu tổn thất,” ông nhận định.

Ukraine đã từng nắm giữ lợi thế trong việc phòng thủ Pokrovsk. Thành phố này có nhiều tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp và đường hầm, khiến việc tấn công của Nga trở nên khó khăn. Tuy nhiên, khi quân đội Nga đổ bộ vào thành phố, họ đã giành được ưu thế.

Trận chiến dữ dội đang diễn ra tại các tòa nhà cao tầng ở Pokrovsk. Ảnh: Libkos/Getty Images.

“Các đơn vị Nga đang chiến đấu để giành các tòa nhà cao tầng và các khu phố nội đô, điều này làm tăng chi phí cho mỗi mét vuông chiếm giữ và làm giảm khả năng di chuyển của lực lượng phòng thủ”, vị tư lệnh lưu ý. "Các cuộc tấn công từ nhiều hướng, đặc biệt là hướng tây về phía Myrnohrad, tạo ra nguy cơ bị bao vây bán phần và gây căng thẳng cho các tuyến đường tiếp tế. Nga đang tập trung lực lượng và duy trì ở đây - nghĩa là hệ thống phòng thủ của Ukraine phải chịu đựng nhịp độ cao của các cuộc tấn công."

Tuyến đường hậu cần của Ukraine đang bị máy bay không người lái của Nga tấn công, gây khó khăn cho việc tiếp tế và tiếp viện. Thời tiết bất lợi cũng khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, cản trở hoạt động của máy bay không người lái và khiến việc xác định vị trí của quân đội Nga trở nên khó khăn hơn.

Vị chỉ huy lưu ý: “Sương mù trong đô thị, tầm nhìn kém và kiến ​​trúc dày đặc tạo điều kiện thuận lợi cho đối thủ tấn công bất ngờ, khiến việc phối hợp phòng thủ trở nên khó khăn hơn”.

Theo nhiều nguồn tin, để giữ được Pokrovsk, Ukraine phải ngăn chặn nguồn tiếp tế của Nga, ngăn chặn việc củng cố lực lượng tại các khu cao tầng, duy trì khả năng phản công liên tục và nhanh chóng di chuyển lực lượng dự bị vào các khu vực bị đe dọa.

Các nguồn tin chỉ ra rằng việc giữ thành phố trong tay Ukraine là vô cùng khó khăn, do giao tranh đô thị cường độ cao, áp lực từ nhiều hướng của Nga (bao gồm cả những nỗ lực bao vây thành phố từ phía tây), quân đội và đạn dược vượt trội của Nga trên khu vực này, hậu cần của Ukraine bị gián đoạn do sự giám sát liên tục của UAV và điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi.

