Tỷ phú Elon Musk chi gần 475 triệu USD hỗ trợ đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, đã chi gần 475 triệu USD hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11. Khoản tài trợ kỷ lục này làm dấy lên tranh luận về ảnh hưởng của các tỷ phú đối với chính trường Mỹ.

Theo báo The New York Times, từ năm ngoái đến nay, ông Musk đã đóng góp tổng cộng 474 triệu USD cho các tổ chức chính trị cấp liên bang và tiểu bang, trở thành nhà tài trợ lớn nhất trong số những người ủng hộ đảng Cộng hòa. Phần lớn số tiền được chuyển tới các ủy ban hành động chính trị độc lập (Super PAC), được phép huy động và chi tiêu không giới hạn cho hoạt động vận động tranh cử, nhưng không được trực tiếp phối hợp với các ứng cử viên.

Dù các khoản đóng góp này nằm trong khuôn khổ pháp luật, quy mô tài trợ của ông Musk vẫn làm dấy lên lo ngại về sự mất cân bằng trong cạnh tranh chính trị và ảnh hưởng của các cá nhân giàu có đối với tiến trình bầu cử.

Trong khi đó, kết quả bầu cử bước đầu cho thấy đảng Dân chủ giành được những thắng lợi quan trọng, làm gia tăng khả năng đảng này giành quyền kiểm soát Hạ viện. Diễn biến trên cũng tác động đến tâm lý thị trường tài chính. Ngày 4/11, chứng khoán Mỹ và châu Á chịu sức ép, đồng USD suy yếu, trong khi giá vàng giao ngay tăng 2,2%, lên 4.016,01 USD/ounce. Giá dầu Brent giảm 0,5%, xuống 103,14 USD/thùng.

Giới phân tích nhận định những thay đổi về tương quan quyền lực tại Quốc hội có thể gây trở ngại cho chính quyền Tổng thống Donald Trump trong triển khai các chính sách về thuế, chi tiêu công và thương mại. Đặc biệt, khả năng tăng cường giám sát các tập đoàn công nghệ và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty thuộc sở hữu của ông Musk.

Những diễn biến này cho thấy kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ không chỉ tác động đến tương quan quyền lực tại Washington mà còn ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và triển vọng chính sách kinh tế của Mỹ.

Minh Phương