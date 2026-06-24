Tuyên truyền pháp luật cho người dân nơi biên giới

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt tuyên truyền cho người dân trên địa bàn xã Bát Mọt về mã QR hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh.

Đồn Biên phòng Bát Mọt có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,492km đường biên giới với 7 mốc quốc giới, phía ngoại biên tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Trên địa bàn xã Bát Mọt có 8 bản, với 894 hộ/4.052 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường, Kinh sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế.

Với phương châm 5 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên cột mốc” và 4 bám “bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn”, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã chỉ đạo các đội, trạm, đặc biệt là đội vận động quần chúng phối hợp với các phòng, ban địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tập trung tuyên truyền được 22 buổi, tại 8 thôn với 1.887 lượt người dự; các nội dung tuyên truyền tập trung, như: Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Biên phòng Việt Nam...

Ngoài ra, đơn vị còn triển khai thực hiện mô hình “Bộ đội biên phòng đồng hành cùng chuyển đổi số nơi biên giới”; phối hợp tổ chức dán mã QR “Hòm thư điện tử ẩn danh” để tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm thông qua quét mã QR trên điện thoại thông minh tại khu vực trung tâm xã Bát Mọt và các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa 8/8 thôn, bản trên địa bàn. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn đến từng hộ dân để PBGDPL phù hợp với trình độ, nhận thức của bà con.

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bát Mọt, cho biết: “Đơn vị xác định muốn giữ vững an ninh biên giới thì trước hết phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động bám cơ sở, gần dân, hiểu dân để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương”.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Đồn Biên phòng Bát Mọt còn lồng ghép công tác tuyên truyền PBGDPL với các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Nổi bật là xây dựng mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tại thôn Ruộng, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tháng Ba biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”. Bên canh đó, đơn vị và chính quyền địa phương thường xuyên huy động nguồn lực trao tặng nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa cho các hộ gia đình nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; xây dựng các công trình phục vụ dân sinh; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí... Thông qua đó kịp thời động viên, khích lệ gắn kết tình cảm quân dân nơi biên giới.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Khẹo Vi Văn Sáng chia sẻ: “Trước đây, nhiều người dân trong thôn chưa hiểu hết các quy định pháp luật, nhất là việc bảo vệ rừng, bảo vệ biên giới. Nhờ bộ đội biên phòng thường xuyên xuống thôn tuyên truyền, vận động nên bà con không còn tình trạng vượt biên, phá rừng trái phép hay tiếp tay cho các đối tượng xấu. Thời gian trước đây, nhiều người chưa hiểu các quy định của Nhà nước, nhưng giờ được tuyên truyền nên ai cũng chấp hành tốt hơn. Các chương trình hỗ trợ của biên phòng còn giúp bà con có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, giữ vững ANTT, nên người dân càng yên tâm lao động sản xuất”.

Song song với công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Bát Mọt còn duy trì hiệu quả công tác tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, khai thác lâm sản trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật. Đơn vị cũng thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Có thể thấy, qua công tác tuyên truyền PBGDPL của Đồn Biên phòng Bát Mọt, Nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn ANTT, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Bài và ảnh: Tiến Đạt