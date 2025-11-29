Tuyên truyền “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” cho hàng nghìn học sinh, sinh viên

Sáng 29/11, tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” cho trên 1.000 học sinh, sinh viên.

Các đại biểu khách mời đưa ra những khuyến cáo và trả lời các câu hỏi liên quan đến thủ đoạn “Bắt cóc online” trên không gian mạng.

Trước thực trạng các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là thủ đoạn “bắt cóc online”, chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, cảnh giác trước các hình thức lừa đảo qua mạng; góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đoàn kết và văn minh trên địa bàn tỉnh.

Tình huống giả định vụ việc của thủ đoạn “bắt cóc online” tại chương trình.

Trong chương trình, các em học sinh, sinh viên đã được cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm trên không gian mạng như: thủ đoạn “bắt cóc online”, giả mạo cơ quan chức năng, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, mạo danh người thân để vay tiền, hay dụ dỗ đầu tư trực tuyến; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống, bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia môi trường mạng.

Các em cũng cùng trao đổi, thảo luận về những tình huống thực tế thường gặp trong quá trình sử dụng mạng xã hội, qua đó hình thành thói quen sử dụng internet an toàn, có trách nhiệm.

Các em học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động và trả lời câu hỏi tại chương trình.

Cũng tại chương trình, các cơ quan chức năng, nhà trường, phụ huynh, học sinh đã ký cam kết và lan toả thông điệp của chương trình “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”.

Chiến dịch này là hoạt động thiết thực, thể hiện sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh mạng, giữ vững môi trường học đường an toàn, thân thiện trong thời đại số

Quốc Hương