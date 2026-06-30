Tuyển thủ gốc Việt nằm trong số các cầu thủ trẻ nổi bật nhất vòng bảng World Cup

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã đưa cầu thủ gốc Việt Ibrahim Maza của đội tuyển Algeria vào danh sách những tài năng trẻ gây ấn tượng nhất trong vòng bảng của World Cup 2026.

Pha tranh bóng giữa tiền vệ Algeria Ibrahim Maza (giữa) và tiền vệ Áo Marcel Sabitzer. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tiền vệ 20 tuổi thuộc câu lạc bộ Bayer Leverkusen của Đức đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển Algeria tại kỳ World Cup lần này.

Ra sân chính thức trong cả 3 trận đấu của Algeria ở bảng J, Maza gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết lối chơi, góp phần quan trọng giúp Algeria giành quyền vào vòng loại trực tiếp của World Cup năm nay.

Theo FIFA, Maza là cầu thủ thực hiện nhiều pha rê bóng thành công nhất ở vòng bảng. Anh cũng được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng mang tính quyết định 2-1 trước Jordan, kết quả giúp Algeria đoạt vé đi tiếp.

Trong bản tổng kết những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 trở đi thi đấu nổi bật tại vòng bảng, FIFA đặc biệt ca ngợi “tư duy chiến thuật, sự sáng tạo và tầm ảnh hưởng” của Ibrahim Maza.

Cựu cầu thủ của Hertha BSC hiện được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Algeria và xuất hiện trong danh sách cùng nhiều tài năng trẻ hàng đầu khác như Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Johan Manzambi (Thụy Sĩ) và Ibrahim Mbaye (Senegal).

Mọi sự chú ý giờ đây sẽ hướng về thành phố Vancouver, nơi Ibrahim Maza cùng đội tuyển Algeria sẽ đối đầu với Thụy Sĩ ở vòng 1/16 vào lúc 4h00 giờ ngày 3/7 (giờ Algeria).

Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Vladimir Petković sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Ghana tại vòng 1/8./.

Theo TTXVN