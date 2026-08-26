Tuổi trẻ xã Luận Thành chung sức xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” cùng tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, những năm qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Luận Thành đã hăng hái tham gia phong trào tình nguyện, chung tay XDNTM, thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Đoàn thanh niên xã Luận Thành hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian qua, phong trào tuổi trẻ chung tay XDNTM được triển khai rộng khắp trên địa bàn xã Luận Thành với các nội dung cụ thể, ý nghĩa, thiết thực. Điển hình như tham gia làm đường giao thông nông thôn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương; bảo vệ môi trường; đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế; chuyển đổi số...

Bám sát phương châm “Mỗi ĐVTN một việc làm tốt, mỗi chi đoàn một hoạt động thiết thực chung sức XDNTM”, Đoàn xã đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (thông qua sinh hoạt chi đoàn, hình thức trực quan và mạng xã hội) nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ. Từ nhận thức biến thành hành động, những công trình, phần việc cụ thể của thanh niên đã mang lại những kết quả rõ nét, vừa giáo dục lối sống đẹp, trách nhiệm với xã hội, vừa đóng góp trực tiếp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Để góp phần xây dựng nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, Đoàn xã đã thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Luận Thành chung tay XDNTM, đô thị văn minh” và triển khai các phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... Tổ chức 31 ngày tình nguyện, với hơn 1.000 lượt ĐVTN tham gia đảm nhận các phần việc, như: nạo vét kênh mương nội đồng, dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các khu di tích lịch sử, khu công sở; thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chăm sóc đường hoa, cây xanh, xây dựng công trình ánh sáng đường quê và tuyến đường hoa ban Tây Bắc...

Trong những tháng đầu năm 2026, Đoàn xã đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị thăm hỏi, trao 32 suất quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, Đoàn xã cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền cho ĐVTN về luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy... Thành lập đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham gia hướng dẫn Nhân dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; hỗ trợ cài hơn 5.000 chữ ký số và tổ chức 5 lớp bình dân học vụ số cho Nhân dân.

Cùng với các hoạt động tình nguyện, việc khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu được Đoàn xã chú trọng thông qua phong trào thi đua ĐVTN đi đầu trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; duy trì và phát triển các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đoàn xã đã nhận ủy thác nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 32 tỷ đồng để hỗ trợ thanh niên và người dân phát triển kinh tế...

Bằng những công trình, phần việc cụ thể, ĐVTN xã đã chung tay góp sức làm khởi sắc diện mạo nông thôn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Luận Thành thực hiện các tiêu chí XDNTM theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

Đồng chí Hà Ánh Ngọc, Bí thư Đoàn xã Luận Thành, cho biết: Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, ĐVTN về mục đích, ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Đoàn xã tiếp tục đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Luận Thành chung tay XDNTM, đô thị văn minh”. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội làm tốt công tác hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ĐVTN; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế và thực hiện hiệu quả mô hình "Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”.

Bài và ảnh: Lê Kim