Mở rộng không gian, nâng tầm xã chuẩn

Sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất 6 đơn vị hành chính gồm Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn, xã Hoằng Hóa bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn. Với diện tích tự nhiên 35,16km2, dân số khoảng 44.000 người, địa phương không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn đứng trước áp lực đổi mới tổ chức quản trị nông thôn. Trong bối cảnh đó, XDNTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 được xác định là một trong những nhiệm vụ mang tính “đòn bẩy” để hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường trước năm 2030.

Cán bộ, Nhân dân thôn Đằng Cao phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoằng Hóa tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường của thôn. Ảnh: CTV

Điểm sáng nổi bật trong XDNTM tại Hoằng Hóa là sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Không cần những công trình quy mô lớn, nhiều thôn, xóm đã bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực, nhưng tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt. Tại thôn Đằng Cao, công tác chỉnh trang cảnh quan được triển khai bài bản. Thôn phối hợp cùng lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự xã tu sửa lại khuôn viên nhà văn hóa, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng thêm cây xanh trên các tuyến đường. Bí thư chi bộ thôn Lê Đăng Miên cho biết: Chi bộ đã phát động cán bộ, đảng viên và Nhân dân duy trì vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, tổ chức tổng vệ sinh định kỳ vào ngày chủ nhật hằng tuần. Trong đó, các tổ chức như chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh đóng vai trò nòng cốt. Mỗi việc làm nhỏ, mỗi người cùng chung tay sẽ góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Ở thôn Mỹ Đà, mô hình “tuyến đường xanh” dài gần 1.000m do chi hội cựu chiến binh thôn đảm nhận cũng tạo dấu ấn rõ nét. Hàng cây xoài được trồng xen kẽ với hoa muồng hoàng yến, vừa tạo bóng mát vừa tăng tính thẩm mỹ. Công trình có tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Điều đáng nói không chỉ là giá trị vật chất, mà là tinh thần đồng thuận khi mỗi hội viên, mỗi hộ dân đều góp một phần công sức, kinh phí để cùng xây dựng. Những mô hình như vậy đang nhân rộng, góp phần hình thành diện mạo nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Theo rà soát đầu năm 2026, xã Hoằng Hóa thuộc nhóm I trong bộ tiêu chí NTM mới và phải hoàn thành 45/47 chỉ tiêu thuộc 10 nhóm tiêu chí. Tuy nhiên, thời điểm xuất phát còn tới 19 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Trước thực tế đó, xã đã ban hành kế hoạch XDNTM bám sát định hướng của cấp trên, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng ngành, đoàn thể và các thôn theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ phụ trách tiêu chí.

Sau 9 tháng triển khai, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn và áp lực tiến độ cao, nhiều chỉ tiêu trong XDNTM trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Qua rà soát, địa phương tự đánh giá đạt 40/45 chỉ tiêu. Đối với các chỉ tiêu chưa đạt, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, giáo dục và y tế, địa phương đang tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng để được hướng dẫn cụ thể; đồng thời tiến hành rà soát, cập nhật, thu thập và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm tính chính xác và đồng bộ trong đánh giá tiêu chí.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa Lê Hồng Sơn, cho biết: Địa phương xác định rõ, mỗi tiêu chí phải được thực hiện thực chất, gắn với nâng cao chất lượng sống và diện mạo phát triển nông thôn trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, xã tập trung huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án và sự đóng góp hợp pháp của Nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Việc huy động nguồn lực phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với điều kiện thực tế. Ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và các công trình phục vụ sản xuất, đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh chỉnh trang hệ thống đường làng, ngõ xóm, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường nông thôn khang trang, sạch đẹp. Việc đầu tư xây dựng các công trình phải đảm bảo đúng quy hoạch, phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài. Địa phương đặt mục tiêu đến tháng 10/2026 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu; đồng thời, đến trung tuần tháng 11/2026 sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Việt Hương