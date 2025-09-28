Tuổi trẻ xã An Nông vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Chiều 28/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Nông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng đại diện lãnh đạo xã An Nông.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đoàn xã An Nông hiện có 217 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 26 chi đoàn, đoàn trực thuộc. Nhiệm kỳ 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Đoàn xã đã phát động và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua hành động cách mạng thiết thực, thực sự khẳng định được vai trò, vị trí nòng cốt chính trị trong các hoạt động thanh niên. Trong đó, nổi bật là các hoạt động tình nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, việc đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên... được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy xã An Nông phát biểu tại Đại hội.

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong học tập được triển khai đa dạng, có sự đầu tư, đổi mới. Đoàn xã đã tập trung triển khai và thực hiện phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”... góp phần xây dựng các gương thanh niên tiêu biểu trong học sinh. Công tác xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh thông qua các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”.

Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo” được Đoàn xã tổ chức với nhiều giải pháp cụ thể, sát với nhu cầu thực tiễn của đoàn viên, thanh niên. Trong đó, chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” đã tạo cơ hội để thanh niên trao đổi kinh nghiệm làm giàu chính đáng, thúc đẩy thành lập các mô hình, doanh nghiệp của thanh niên gắn với chương trình "Mỗi xã một sản phẩm”.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ An Nông phát huy truyền thống anh hùng Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển, quyết tâm cùng Đảng bộ xây dựng xã An Nông đến năm 2030 trở thành xã khá trong tỉnh”, Đoàn xã đề ra 11 chỉ tiêu với từng nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, phấn đấu 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện. Ít nhất 4.000 lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn - Hội - Đội tổ chức. Hàng năm tư vấn hướng nghiệp cho trên 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh. Duy trì nguồn hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế, phấn đấu dư nợ cho vay trên 10 tỷ đồng...

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn chúc mừng và biểu dương những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi mà Đoàn xã An Nông đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đoàn xã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng lớp thanh niên có ý thức công dân tốt, giàu lòng yêu quê hương, đất nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và có khát vọng vươn lên.

Đoàn xã cần tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, đoàn trực thuộc; đổi mới phương thức sinh hoạt chi đoàn. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã An Nông khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí và các chức danh chủ chốt.

Đồng chí Lê Thị Thịnh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Nông, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyễn Đạt