Tuổi trẻ và niềm tự hào, khát vọng cống hiến phản ánh sự kết nối giữa thế hệ trẻ và lịch sử hào hùng của dân tộc. Đặc biệt là trong bối cảnh hướng tới tổ chức các sự kiện lịch sử quan trọng như đại lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Niềm tự hào này lại được khơi dậy mạnh mẽ để nhắc nhớ thế hệ trẻ về sự hy sinh của thế hệ đi trước, từ đó thôi thúc thế hệ trẻ không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Đoàn thanh niên phường Sầm Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường bãi biển sau bão số 3.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu cho biết: “Dịp Quốc khánh năm nay, để lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng loạt các fanpage Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh đến cơ sở sẽ đăng tải hình ảnh có khung chào mừng Ngày Quốc khánh. Cùng với đó, Tỉnh đoàn vận động đoàn viên, thanh niên chia sẻ các nội dung về những câu chuyện, sự kiện lịch sử dân tộc, về Ngày Quốc khánh 2/9, về Bác Hồ kính yêu và về những việc làm, hoạt động của tổ chức, cá nhân đã làm, thể hiện tình yêu dành cho Tổ quốc”.

Cũng trong những ngày thu lịch sử, hàng nghìn người từ khắp mọi miền đất nước đổ về Thủ đô, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham quan, ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng trước thềm ngày lễ lớn của dân tộc. Mỗi bước chân trên Quảng trường Ba Đình như đưa họ trở lại với ký ức lịch sử, với giây phút Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - dấu mốc mở ra trang sử mới cho dân tộc. Là một người trẻ góp mặt trong những dòng người hướng về Thủ đô để xem lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9, em Lê Phương Hà (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), chia sẻ: “Ngày 2/9 là ngày lễ trọng đại của đất nước, của dân tộc. Em muốn được đến đây để cùng được hòa chung trong không khí thiêng liêng, ý nghĩa, đồng thời để nhắc nhớ bản thân biết trân trọng giá trị lịch sử, giá trị của hòa bình, sự hy sinh xương máu của thế hệ cha ông, tiếp nối truyền thống, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển, đi lên của đất nước”.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những ngày này, chỉ cần mở tiktok, facebook hay zalo, đâu đâu cũng đều thấy vô số hình ảnh cờ đỏ sao vàng, những clip diễu binh được lồng ghép cùng với những bài hát đang “hot” trong giới trẻ hiện nay như: “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Còn gì đẹp hơn”, “Một vòng Việt Nam”, “Giai điệu tự hào”... gắn với những dòng chia sẻ, bình luận đầy cảm xúc và tự hào. Các phong trào sáng tác ca khúc, thiết kế poster, làm video clip, viết cảm nhận về Ngày Quốc khánh... cũng được đông đảo thế hệ trẻ là đoàn viên, thanh niên tham gia. Em Lê Thị Phương, ở phố Ngô Thì Nhậm, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội chính là kênh để thế hệ trẻ bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước và cũng là để bạn bè năm châu thấy một Việt Nam không chỉ giàu truyền thống mà còn năng động, cởi mở, sẵn sàng hội nhập”.

Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày hội của đất nước mà còn là ngày để mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ tự soi chiếu, nhắc nhở về trách nhiệm với Tổ quốc. Mỗi hành động, mỗi chia sẻ, mỗi câu chuyện về hòa bình sẽ góp phần khẳng định niềm tự hào dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hòa bình đẹp lắm” và hun đúc lý tưởng trong thế hệ trẻ hôm nay. Nếu như 80 năm trước, thế hệ cha ông đã ngã xuống để giành lấy độc lập, thì hôm nay, trách nhiệm của tuổi trẻ là bảo vệ thành quả ấy bằng tri thức, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đó cũng là cách để thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp bản hùng ca bất diệt của dân tộc.

Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ, tuổi trẻ là rường cột nước nhà, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Khát vọng ấy không chỉ là giấc mơ, mà là sứ mệnh thực tiễn đặt lên vai mỗi người trẻ hôm nay. Dưới sự định hướng của Đảng, hàng triệu đoàn viên, thanh niên đã và đang nỗ lực không ngừng. Từ những công trình nghiên cứu khoa học mang tầm vóc quốc gia đến các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ những vùng quê nghèo khó đến các diễn đàn quốc tế, tuổi trẻ Việt Nam đang ghi dấu ấn mạnh mẽ của mình. Trên các diễn đàn quốc tế, những gương mặt trẻ tự tin đại diện cho đất nước, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam... Đó là minh chứng cho khát vọng hội nhập, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong thời kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi hành động, mỗi nỗ lực ấy đều là những nét vẽ tươi sáng trên bức tranh phát triển của đất nước.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và thanh niên chính là lực lượng kế cận, nhân tố tiên phong, đóng vai trò then chốt thực hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Yêu cầu, nhiệm vụ đối với thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới rất vẻ vang, đòi hỏi người trẻ khẳng định rõ vai trò, ý thức rõ về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong mọi hoạt động. Cũng vì lẽ đó, tại Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định niềm tin rất lớn của Đảng, Nhà nước vào thế hệ trẻ: “Đất nước có vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình hay không, đến năm 2045 có sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc hay không, phụ thuộc rất lớn vào đóng góp của lực lượng thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước, những người kế bước cha anh gánh vác nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bài và ảnh: Lê Phượng